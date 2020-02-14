شركة ستار شيب تصدر فرقة شبابية جديدة خلال النصف الأول من هذا العام

أعلنت شركة "ستار شيب" الترفيهية أنها تستعد حاليا لإصدار فرقة شبابية جديدة تتكون من 9 أعضاء خلال النصف الأول من هذا العام.

وأوضحت أن العضوين السابقين لفرقة "إكس وان"، وهما "كانغ مين هي" و"سونغ هيونغ جون" سوف ينضمان إلى عضوية الفرقة الجديدة.

وتعد هذه الفرقة الأولى من نوعها التي تصدرها شركة "ستار شيب" منذ أن أصدرت فرقة "مونستا إكس" قبل 6 سنوات.

وسيتم الكشف عن اسم الفرقة الجديدة والتفاصيل الأخرى المتعلقة بها لاحقا عبر موقع التواصل الاجتماعي للشركة.