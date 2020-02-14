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عدد الطلبات المسبقة على الألبوم الجديد لبي تي إس يتجاوز 4 ملايين

#أخبار الساحة الفنية l 2020-02-20

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Entertainment

تجاوز عدد الطلبات المسبقة على الألبوم الجديد لفرقة "بي تي إس" 4 ملايين و20 ألفا يوم السابع عشر من فبراير الجاري، مسجلا بذلك أعلى رقم على الإطلاق.

وكان عدد الطلبات المسبقة على هذا الألبوم الذي سيصدر بعنوان "خريطة الروح: 7"، قد بلغ 3 ملايين و420 ألف نسخة خلال أسبوع من بدء مبيعاته يوم التاسع من شهر يناير الماضي.

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