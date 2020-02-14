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بي تي إس تكشف عن الفيديو التشويقي الثاني لألبومها الجديد

#أخبار الساحة الفنية l 2020-02-20

من أغانى القمة


كشفت فرقة "بي تي إس" عن الفيديو التشويقي الثاني لألبومها الجديد بعنوان "خريطة الروح: 7" الذي من المقرر إصادره يوم الحادي والعشرين من فبراير.

وكانت أغنية فردية لعضو الفرقة "جي هوب" وأغنية المسار الخارجي "أوترو: إغو" قد تم الكشف عنهما في موقع التواصل الاجتماعي للفرقة يوم الثالث من فبراير الجاري.

وسيكون الألبوم الجديد رابع الألبومات الكاملة لفرقة "بي تي إس".

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