بي تي إس تكشف عن الفيديو التشويقي الثاني لألبومها الجديد





كشفت فرقة "بي تي إس" عن الفيديو التشويقي الثاني لألبومها الجديد بعنوان "خريطة الروح: 7" الذي من المقرر إصادره يوم الحادي والعشرين من فبراير.

وكانت أغنية فردية لعضو الفرقة "جي هوب" وأغنية المسار الخارجي "أوترو: إغو" قد تم الكشف عنهما في موقع التواصل الاجتماعي للفرقة يوم الثالث من فبراير الجاري.

وسيكون الألبوم الجديد رابع الألبومات الكاملة لفرقة "بي تي إس".