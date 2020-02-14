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ألبوم فرقة لونا الجديد يتصدر قوائم "آيتيونز" في 56 دولة

#أخبار الساحة الفنية l 2020-02-20

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

تصدر الألبوم الجديد لفرقة "لونا" النسائية قوائم "آيتيونز" في 56 دولة في العالم. 

وكانت فرقة "لونا" المعروفة باسم "فتاة الشهر" قد كشفت عن هذا الألبوم يوم الخامس من شهر فبراير الجاري حيث احتل الألبوم المركز الأول في قوائم "آيتيونز" في 47 دولة في اليوم الثاني من إصداره، ثم تصدر القوائم في 9 دول أخرى.

ومن بين تلك الدول: الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل وكندا وبريطانيا وبيرو، بالإضافة إلى مصر.

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