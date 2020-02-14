بي تي إس تعرض ألبومها الجديد لأول مرة في برنامج عرض الليلة مع جيمي فالون

خالد بن بطي الهاجري: هناك توجه عند الشعبين الإماراتي والكوري لزيادة التعاون بين البلدين
2020-02-14
#أخبار الساحة الفنية l 2020-02-20
من المقرر أن تقوم فرقة "بي تي إس" بالكشف عن أغنية رئيسية ضمن ألبومها الجديد لأول مرة في البرنامج التلفزيوني الأمريكي "عرض الليلة مع جيمي فالون"، حيث ستظهر الفرقة في هذا البرنامج يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.
وسيتم إصدار ألبوم الفرقة الجديد بعنوان "خريطة الروح: 7" يوم الحادي والعشرين من فبراير.
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