غوت7 تلغى عروضها في كوالالمبور

خالد بن بطي الهاجري: هناك توجه عند الشعبين الإماراتي والكوري لزيادة التعاون بين البلدين
2020-02-14
#أخبار الساحة الفنية l 2020-02-20
ألغت فرق "غوت7" عروضها التي كانت من المخطط إقامتها يوم السابع من شهر مارس القادم في مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأصدرت شركة "جي واي بي" الترفيهية بيانا اعتذرت فيه لمعجبي الفرقة عن إلغاء العروض.
2020-02-14
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