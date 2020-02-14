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غوت7 تلغى عروضها في كوالالمبور

#أخبار الساحة الفنية l 2020-02-20

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment

ألغت فرق "غوت7" عروضها التي كانت من المخطط إقامتها يوم السابع من شهر مارس القادم في مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأصدرت شركة "جي واي بي" الترفيهية بيانا اعتذرت فيه لمعجبي الفرقة عن إلغاء العروض.

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