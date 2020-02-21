الدكتورة حبيبة أمين: أحببتُ اللغة الكورية منذ أن سمعتها أول مرة





الدكتورة حبيبة محمد أمين طبيبة أسنان مصرية تخرجت من الجامعة في مصر سنة 2017، وظلت تتعلم الكورية لمدة سنة ونصف، حيث درست حتى المستوى الرابع ثم حصلت على منحة للدراسة في كوريا. وتقول الدكتورة حبيبة إنها أحبت اللغة الكورية منذ أن سمعتها لأول مرة، وكان ذلك بسبب الدراما الكورية، وقد كان أكثر ما جذبها في الدراما الكورية هو الإثارة والترقب في مسار القصة.

كما تقول إنها ظلت مهتمة باللغة الكورية خلال فترة دراستها الجامعية، ولكن لم يكن لديها وقت كافٍ لدراسة اللغة، ومن ثم قررت أن تتعلم الكورية بعد التخرج، كما قررت أن تستغل دراستها في اللغة الكورية في مجال تخصصها كطبيبة أسنان لكي تساعد الكوريين الموجودين في مصر على الشفاء. وتحكي الدكتورة حبيبة عن تجربتها مع دراسة اللغة الكورية، وتعطي بعض النصائح المفيدة في هذا الصدد،حيث تقول إنه من المهم التركيز على الجانب السمعي، كما يجب أن يتم التدرب على اللغة مع شخص كوري، وهو ما حصلت عليه بالفعل في المركز الثقافي الكوري في مصر.

وتقول الدكتورة حبيبة إن الطعام هو من أكثر الأشياء صعوبة خلال إقامتها في كوريا، بينما كانت تجربة الساونا الكورية غريبة بالنسبة لها، لكنها تمكنت من تكوين صداقات في كوريا رغم أن كل زملائها في الكلية التي تدرس بها حاليا هم من الأجانب.

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