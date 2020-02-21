إقامة حفلة خاصة لتخرج 4 متدربين سعوديين من أطباء الأسنان في البلاد

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أقيمت يوم الجمعة الماضي حفلة خاصة لتخرج 4 متدربين سعوديين من أطباء الأسنان في مستشفى جامعة سيول لطب الأسنان بسيول.

تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى من المتدربين السعوديين، وهم "بكري وحسن ومحمد وإيمان" قد أكملوا مع بعض الأطباء الكوريين دورة تدريب الإقامة التي دامت على مدار 3 سنوات منذ عام 2017.

وبعد حصولهم على موافقة على إجراء أعمال طبية محدودة ظلوا يعالجون عددا من المرضى الكوريين. وقال مدير المستشفى "كو يونغ" الذي حضر الحفلة إنه يهنئ المتدربين السعوديين من أطباء الأسنان بإكمال الدورة معربا عن أمله في أن يقوموا بدور حلقة الوصل بين البلدين في المستقبل.

كما طلب منهم أن يصبحوا أطباء أسنان يوفرون تقنيات طب الأسنان التي تعلموها في مستشفى جامعة سيول الكورية إلى المواطنين السعوديين. وردا عليه قال المتدربون إنهم واجهوا بعض الصعوبات في العيش في دولة بعيدة عن بلادهم على مدار 3 سنوات إلا أنهم استطاعوا إكمال الدورة التدربية بفضل جهود ورعاية الأساتذة والزملاء في المستشفى.

وأضافوا أن مراسم التخرج ليست النهاية بالنسبة لهم بل إنها تعني بداية جديدة مشيرين إلى أنهم سيحتفظون بذكرياتهم الجميلة في المستشفى حتى بعد العودة إلى بلادهم.

من المقرر أن يعود هؤلاء المتدربون ال4 إلى بلادهم ليعملوا أساتذة أو أطباء في المستشفيات الشاملة بالسعودية.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى جامعة سيول لطب الأسنان تدير دورات تدريبية خاصة لأطباء الأسنان السعوديين من أجل نقل المعارف والتقنيات الممتازة الخاصة بطب الأسنان الكوري وتوسيع التبادلات بين البلدين. وتجري الآن عملية اختيار الدفعة السادسة من المتدربين السعوديين.