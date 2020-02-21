افتتاح مركز تعليم ثقافة الورق في جدة

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من المتوقع أن يفتتح مركز تعليم ثقافة الورق في مدينة جدة السعودية قريبا. وصرحت مؤسسة ثقافة الورق الكورية بأنها عينت السيدة "يون يونغ سوك" المقيمة حاليا في جدة كمديرة للمركز التابع لها هناك، وأقامت مراسم لمنح شهادة التعيين يوم ال11 من شهر فبراير الحالي في مقر المؤسسة.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 1,700 كوري يقيمون في مدينة جدة التي تعد من أهم المدن التجارية بالسعودية. وبهذه المناسبة قالت مديرة مركز جدة إنها ستنظم مختلف أنواع الدورات التدريبية الفنية الخاصة بثقافة الورق على المقيمين الكوريين والمواطنين السعوديين إلى جانب تنظيم مختلف أنواع أحداث المعايشة ذات الصلة.

وبهذا بلغ عدد مراكز التعليم التابعة لمؤسسة ثقافة الورق 54 مركزا في 23 دولة حول العالم.