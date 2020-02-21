السفير القطري يمنح شهادة شكر لرئيس البعثة الدبلوماسية للثقافة الكورية

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دعا سعادة سفير دولة قطر لدى سيول "محمد أحمد محمد حسن الهيكي" رئيس البعثة الدبلوماسية الخاصة للثقافة الكورية "جونغ سامويل" إلى مقر السفارة، حيث أهدى له شهادة شكر وهدايا تذكارية اعترافا بمساهمته في إنجاح تنظيم حفلة الاستقبال الخاصة للعيد الوطني القطري لعام 2020 والذي عقد مؤخرا في فندق شيلا بسيول.

وقال السفير القطري إنه استطاع تنظيم أول حدث ثقافي بين البلدين منذ وصوله إلى كوريا في شهر نوفمبر من العام الماضي بشكل آمن وناجح استفادة من البروتوكول الثقافي والدبلوماسي البارز للبعثة الكورية التي يرأسها "جونغ سامويل".

وقد تولى جونغ مهمة الإشراف على تقديم الثقافة القطرية وتنظيم البروتوكول والتسجيل الخاصين لأعمال الدعاية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بدولة قطر في عام 2022 في أثناء حفلة العيد الوطني القطري لهذا العام، حيث ساهم في تنظيم مختلف الأحداث ذات العلاقة بشكل آمن وناجح.

وبهذه المناسبة قال جونغ إنه سيستمر في تقديم الدعم إلى أن تقام بطولة كأس العالم في دولة قطر بنجاح وسيبذل أقصى جهوده لتفعيل التبادلات الثقافية بين البلدين حتى تشهد الصداقة بينهما مزيدا من التطور والازدهار.

الجدير بالذكر أن جونغ يعد خبيرا في البروتوكولات الدبلوماسية وتنظيم الأحداث الدبلوماسية الثقافية، ويعمل مديرا لاتحاد الترويج للثقافة الكورية أيضا، حيث يشرف على الأحداث الثقافية والتذكارية الخاصة بالدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع كوريا. كما يشرف أيضا على تنظيم مهرجان الأزياء العالمية الذي يشارك فيه حوالي 50 سفيرا أجنبيا لدى سيول وزوجاتهم كل عام، والرحلات الثقافية للبعثات الدبلوماسية في البلاد، وإدارة الأكاديمية الدبلوماسية للسفراء الشباب، وتنظيم مسابقة اختيار عارضي الأزباء الكورية التقليدية، وغيرها.