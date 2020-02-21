توقيع مذكرة تفاهم كورية مصرية حول تكنولوجيا البلازما

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قالت شركة "إس كى بلازما" الكورية أنها وقعت مذكرة تفاهم بقيمة 330 مليون دولار مع الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المصرية "أكديما"، بغرض إنشاء مصنع لمشتقات البلازما ونقل تكنولوجيا البلازما إلى مصر.

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه سفير مصر فى كوريا "حازم فهمى". وقد تضمنت مذكرة التفاهم إنتاج البلازما من خلال جمع مليون لتر من البلازما المحلية بمصر، وتصنيعها فى مصنع "آن دونع " التابع للشركة الكورية، باعتبار أن مشتقات البلازما أحد أهم عناصر علاج العديد من أمراض الدم والمناعة والتعامل مع حالات الفشل الكبدى.

وذكرت شركة إس كى بلازما أن مصر تعتبر أكبر دولة فى الشرق الأوسط من حيث عدد السكان وتعتمد بشكل كامل على واردات مشتقات البلازما، وهو ما دفع الجانب الكورى للتعاون معها لنقل التكنولوجا إليها فى هذا المجال.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصرى الدكتورة "ألفت غراب" رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، ومن الجانب الكورى كيم يون هو رئيس مجلس إدارة الشركة الكورية، وبحضور العديد من العاملين بالقطاع الطبى والبحث العلمى الكورى.