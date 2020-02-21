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مؤخرا، أصدر فنان التصوير الكوري البارز "لي جون هيون" كتابا للصور عن السفر بعنوان "المغرب المرن" ليمثل هذا الكتاب عمله الثالث.

ويضم الكتاب عددا كبيرا من الصور التي التقطها حول قصص الناس التي عايشها الفنان وهو يتجول في مختلف أرجاء المغرب على مدار أربع سنوات.

ووصف الفنان "لي" المملكة المغربية التي تقع في شمال غرب القارة الإفريقية ويتعايش فيها الماضي والحاضر معا، بأنها دولة فريدة ظلت تصنع المرونة على الحدود الثقافية والجغرافية والدينية حتى سمحت له بالسفر عبر الأزمنة.

وأضاف أنه في حياة المغاربة توجد مرونة متميزة وامتزاج بين الثقافات، وأكد أنه سيزور المغرب باستمرار في المستقبل أيضا من أجل تصوير قصصهم المتنوعة والمتميزة.

ويضم الكتاب الكثير من الصور الخاصة بالمناظر والناس في المغرب بما فيها صورة ولد يجر حمارا وهو يحمل هاتفا ذكيا بيده، ومنظر قرية منضبطة للغاية ومكتظة بأطباق الفضائيات، وسوق ليلية مزدحمة بالناس في مراكش.

كما يضم مناظر قرية "شفشاون" زرقاء اللون التي تسمى بـ"سانتوريني المغرب"، ومدينة فاس التي تضم 9,600 زقاق دون تغير على مدار ألف سنة، ومنظر الصحارى الرومانسية تحت أضواء النجوم في سماء الليل.

يذكر أن الفنان لي يخطط لإقامة معرض خاص للصور المدرجة في الكتاب في كل من فرجينيا الأمريكية وسيول الكورية هذا العام.