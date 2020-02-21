كوريا تطلق أول قمر صناعي لمراقبة ظروف المحيط والبيئة في العالم

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أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح القمر الصناعي "تشوليان 2 بي" الثابت الخاص بمراقبة المحيطات والبيئة عبر الصاروخ "آريان 5"، من مركز الفضاء في غويانا الفرنسية صباح يوم الأربعاء الماضي.

وبهذا أصبحت كوريا أول دولة في العالم تمتلك قمرا صناعيا ثابتا يراقب الهواء والمحيط والبيئة في منطقة معينة على مدار العام.

وقد انفصل القمر الصناعي الذي يزن 3.4 طن عن مركبة الإطلاق بعد 31 دقيقة من الإقلاع على ارتفاع 1630 كيلومترا، وقام بإجراء أول اتصال مع محطة أرضية في أستراليا بعد 6 دقائق من انفصاله.

ومن خلال هذا الاتصال، تأكد المعهد الكوري لأبحاث الفضاء من سلامة القمر الصناعي وأنظمته ووصوله إلى المسار المستهدف بشكل ناجح.

وسوف يقوم القمر الصناعي بتغيير مداره خمس مرات خلال الأسبوعين القادمين ليصل إلى المدار الثابت الذي يقع على ارتفاع 36 ألف كيلومتر، وبالتالي سيتم تشغيله بشكل تجريبي لبضعة أشهر يجري خلالها ضبط أداء الأنظمة والبرمجيات المجهز بها.

وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات التقنية، من المتوقع أن يقوم القمر الصناعي "تشوليان 2 بي" بإرسال بيانات في الوقت الفعلي عن ظروف المحيط بدءا من أكتوبر، ومعلومات عن الغلاف الجوي والبيئة بدءا من العام القادم.

وقد تم بناء القمر "تشوليان 2 بي" بواسطة كونسورتيوم قاده المعهد الكوري لأبحاث الفضاء، وهو توأم القمر "تشوليان 2 إيه" الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2018، والذي يقوم بجمع معلومات عن الغلاف الجوي منذ شهر يوليو من عام 2019، فيما سيقوم القمر الجديد بجمع معلومات عن ظروف البيئة والمحيط.

وقد تم تحسين أداء القمر "تشوليان 2 بي" مقارنة بتأومه "تشوليان 2 إيه" من حيث وضوح الصور الملتقطة وعدد أجهزة الاستشعار وأنواع المعلومات المجمعة.

ويعد القمر "تشوليان 2 بي" الأول من نوعه في العالم الذي يعمل في مدار ثابت لجمع معلومات عن ظروف البيئة، ويمكن لهذا النوع من الأقمار الصناعية تنفيذ مهامه بدقة أكثر لمراقبة منطقة معينة.

ولإطلاق القمرين الصناعيين "تشوليان 2 إيه" و"تشوليان 2 بي" معنى خاص، لأنهما تم تصميمهما وتركيبهما وتجربتهما بالتكنولوجيا الكورية الخاصة، بينما تم تطوير القمر "تشوليان 1" بالتعاون مع فرنسا.

ومن المعلوم أن عدد الدول التي تمتلك أقمارا صناعية تعمل على مدار ثابت يبلغ 7 دول فقط على مستوى العالم، وهي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والهند والصين وروسيا وإسرائيل.

ويشمل نطاق مراقبة القمر "تشوليان 2 بي" 13 دولة في آسيا، منها اليابان وشمال إندونيسيا وجنوب منغوليا والفلبين ولاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام وسنغافوره.