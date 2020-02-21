إطلاق حزب جديد موحد بين المحافظين بعد 3 سنوات من الانقسام

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بعد 3 سنوات من الانقسام بين المحافظين في كوريا بعد إقالة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، تم يوم الاثنين الماضي، أي قبل 58 يوما من إجراء الانتخابات العامة، إطلاق حزب محافظ جديد أطلق عليه اسم "حزب المستقبل الموحد".

وقد تم إطلاق الحزب من خلال الدمج بين حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، وحزب المحافظين الجديد المعارض الصغير، بالإضافة إلى مختلف الفئات المحافظة. وقال الحزب المحافظ الجديد إنه سيخوض الانتخابات العامة القادمة عن طريق تشكيل جبهة محافظة موحدة لإبعاد إدارة الرئيس "مون جيه إين" عن السلطة.

وبهذا، بلغ عدد المقاعد البرلمانية لحزب المستقبل الموحد الجديد 113 مقعدا، فيما بلغ عدد المقاعد التابعة للحزب الديمقراطي الحاكم 129 مقعدا.

وقد تولى رئيس حزب كوريا الحرة "هوانغ كيو آن" منصب رئيس الحزب المحافظ الجديد، وحافظ كل من زعيم التكتل البرلماني ورئيس لجنة السياسات والسكرتير العام لحزب كوريا الحرة على مناصبهم في الحزب الجديد أيضا.

وانضم "وان هي ريونغ" محافظ مقاطعة جيجو، و"لي جون سوك" عضو اللجنة العليا في حزب المحافظين الجديد، و"كيم يونغ هوان" النائب السابق، ورئيس اللجنة العليا لحزب التقدم نحو المستقبل "كيم وان سونغ"، إلى عضوية اللجنة العليا لحزب المستقبل الموحد الجديد.

إلى جانب هذا، تقوم الدوائر السياسية في البلاد بممارسة أنشطة مختلقة استعدادا للانتخابات العامة المرتقبة التي ستجري يوم الخامس عشر من شهر أبريل القادم، حيث يتخذ حزب الشعب التدابير اللازمة لإطلاقه بقيادة النائب السابق "آن تشول سو".

كما تناقش أحزاب المعارضة الثلاثة الأخرى، منها حزب الإصلاح المستقبلي وحزب السلام الديمقراطي، إمكانية إطلاق حزب جديد باسم حزب الديمقراطية الموحد.

وبهذا، ستجري المنافسة في الانتخابات العامة القادمة بين خمسة أحزاب، وهي: الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب المستقبل الموحد الجديد المعارض الرئيسي، وحزب العدل، وحزب الديمقراطية الموحد، بالإضافة إلى حزب الشعب.

لكن في حقيقة الأمر ستكون الانتخابات العامة القادمة ميدانا للمنافسة الشرسة بين الحزب الحاكم وحزب المستقبل الموحد المعارض الرئيسي الجديد.

ويكتسب إطلاق حزب المستقبل الموحد الجديد معنى خاصا نظرا لأنه تم من خلاله توحيد الفئات المحافظة بعد حوالي ثلاث سنوات من الانقسام بين المحافظين بسبب الخلافات بشأن إقالة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" في شهر ديسمبرمن عام 2016.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحزب الجديد "هوانغ كيو آن" في كلمة ألقاها في حفل إطلاق الحزب: "دعونا نتقدم نحو الأمام لتحقيق الهدف الموحد، وهو إبعاد إدارة الرئيس "مون جيه إين" عن السلطة.