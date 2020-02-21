صندوق النقد الدولي ينصح بتطبيق سياسة نقدية متساهلة

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فى مذكرة معدة لوزراء مالية ومسؤولى البنوك المركزية المشاركين في مؤتمر وزراء مالية مجموعة العشرين، الذي أفتتح اليوم في المملكة العربية السعودية، وضع صندوق النقد الدولي تصورا لمجموعة كبيرة من المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمي، بما فى ذلك الانتشار السريع لفيروس كورونا-19.

ودعا الصندوق إلى تعاون المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا الجديد.

وأوصى صندوق النقد الدولي كوريا الجنوبية والبلدان التي لديها تضخم منخفض بتطبيق سياسة نقدية متساهلة حتى يقترب التضخم من نسبته المستهدفة أو أعلى منها، مشيرا إلى أن كورياالجنوبية تحتاج إلى تطبيق المزيد من سياسات التكيف المالي.

وقال الصندوق إن النمو العالمي قد وصل إلى قاع تراجعه، وأن الأمور في طريقها للتحسن، لكن الانتعاش المتوقع يتصف بالضعف، محذرا من أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي ما زالت تميل إلى الجانب السلبي، وتوقع أن يصل معدل النمو للاقتصاد العالمي إلى 3.3% هذا العام بعد أن كان 2.9% في العام الماضي، لكنه قال إن التعافي سيكون محدودا وأن مخاطر التراجع الاقتصادي تظل هي الأرجح.

وفيما يخص تفشي فيروس كورونا، قال الصندوق إن انتشار الفيروس سيكون عاملا يعرقل النمو للاقتصاد العالمي جنبا إلى جنب مع النزاعات التجارية العالمية وتراجع التعددية.

وأضاف أن فيروس كورونا يعيق بالفعل النمو الاقتصادي في الصين بسبب تعليق عمليات الإنتاج وحظر التنقل، وهو ما قد يتسبب في تعرض دول أخرى لتأثيرات سلبية من حيث السياحة وشبكة الإمدادات وأسعار المنتجات.

وقال الصندوق إنه في حال تم احتواء انتشار الفيروس في وقت مبكر، فسوف تتمتع الصين بانتعاش اقتصادي خلال النصف الثاني من هذا العام، وإلا فسوف يتعرض الاقتصاد العالمي لصدمة كبيرة.

ودعا الصندوق دول العالم إلى انتهاج سياسات مالية إيجابية لمواصلة الانتعاش الاقتصادي، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية وأستراليا وألمانيا لديها قدرة مالية كافية لتطبيق سياسات نقدية متساهلة.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية بدأت تتأثر من تفشي فيروس كورونا حيث تتعرض الصناعات التحويلية في البلاد لتراجع في حجم إنتاجها نتيجة لنقص إمدادات المنتجات الوسيطة من الصين، كما تتعرض صناعات الخدمات للتراجع، خاصة السياحة.

وأكد الخبراء الاقتصاديون على أهمية اتخاذ التدابير المالية والسياسية اللازمة للتغلب على الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الكوري بسبب انتشار فيروس كورونا.