هيئة التراث الثقافي الكورية تُطلق مشروع لذوي الاعاقة

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من المقرر أن يتم إجراء تعديل في القصور الملكية الرئيسية الأربع ومزار "جونغ ميو" والمقابر الملكية في مدينة سيول بحيث تسمح لذوي الاحتياجات الخاصة والمعمرين والأجانب، بالاستمتاع بها دون أي صعوبات، في هذا السياق صرحت هيئة التراث الثقافي مؤخرا بأنها ستبدأ من هذا العام حتى عام ألفين وستة وعشرين في تنفيذ مشروع خاص لإنشاء أماكن دون إعاقة في التصميمات العمومية للقصور والمقابر الملكية.

تجدر الاشارة الي ان التصميمات العمومية هي التصميمات التي تستهدف القضاء على القيود في الاستخدامات الناتجة عن الإعاقة واللغات وغيرها، ومن أمثلتها أوتوبيسات ذات أرضية منخفضة لتسهيل الركوب والنزول، وكتب بطريقة برايل الخاصة لذوي الإعاقة البصرية. أما عبارة "الأماكن دون إعاقة" فتعني الأماكن التي تختفي فيها الجدران الفيزيائية والمؤسسية التي تضايق ذوي الاحتياجات الخاصة، في هذا الاطار ذكرت الهيئة الكورية أن عددا من الخبراء في القطاع الخاص سيشاركون في تنفيذ المشروع الذي يستهدف اكتشاف وتحسين المنشآت والخدمات التي تحتاج إلى التصميمات العمومية. وفي هذا السياق اختارت الهيئة قصر "دوك سو" الملكي ومقبرة " تيه رونغ" لتحسين منشآتهما في هذا العام، وتنوي التوصل إلى الطرق الفعلية من خلال إجراء المشاورات.

الجدير بالذكر أن مركز آثار القصور والمقابر الملكية التابع للهيئة الكورية قد سبق وأن قام بتنظيم وتنسيق مرافق للمشي وإنشاء نماذج خاصة للشعور باللمس في قصر "تشانغ كيونغ" الملكي اعتمادا على الخبراء ذوي الصلة وجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قام المركز بإدخال نظام للإرشاد يُطبق التصميمات العمومية في قصر "سون جونغ " الملكي أيضا، وقام بإنتاج وتوزيع تقرير حول نتائج هذين المشروعين التجريبيين. كما يخطط المركز ايضا لإعداد معايير التصميمات العامة للمنشآت دون إعاقة في محيط الآثار الثقافية القديمة من خلال استيعاب حاجيات أولئك الذين يواجهون صعوبات في التمتع بالآثار النفيسة. وفي هذا الاطار قال مسؤول في المركز إنه سيولي رعاية خاصة للحفاظ على أصول الآثار الثقافية في حالة تطبيق التصميمات العمومية عليها.