اكتساح الفيلم الطفيلي موضوعات الترويج في مختلف القطاعات

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إجتاح الفيلم الكوري "الطفيلي" الفائز بأربع جوائز أوسكار رئيسية مؤخرا العديد من القطاعات في داخل وخارج كوريا، إذا لاقى الفيلم رواجا كبيرا في مجالات مثل الأغذية والملابس والمساكن، وقد إرتفعت شعبية الكتب والألحان الموسيقية وأماكن التصوير الخاصة به، حيث أنه كان من النادر أن تكون الحاجيات اليومية البسيطة المستخدمة في الفيلم موضعا للترويج. وفي هذا السياق، تلقى المعكرونة "جاباكوري" المزيجة بين المعكرونة "جاباغيتي" والمعكرونة "نوكوري"، رواجا منقطع النظير، اذا في يوم مهرجان توزيع جوائز الأوسكار تم الكشف عن صورة يظهر فيها السفير الأمريكي لدى سيول "هاري هاريس" وهو يشاهد المهرجان ويأكل تلك المعكرونة، مما أثار اهتماما كبيرا في البلاد، وطُرحت عشرات الفيديوهات حول صنع الأجانب لها وتناولها بالفعل عبر يوتيوب، وتلبية لهذه الشعبية الكبيرة، عرضت الشركة المنتجة لهما "نونغ شيم" فيديو حول طرق الطهي بإحدى عشرة لغة مؤخرا.

كما أن مطعم لحم البقر عالي المستوى "هان يوك كام 한육감 " الواقع في منطقة كوانغ هوا مون في وسط سيول درج على تقديم طبق "جاباكوري" بلحم البقر الممتاز، حيث أن الطبق المصنوع من المعكرونة الشعبية الجاهزة "جاباكوري" ولحم البقر الممتاز قد مثّل وجبة خاصة للأسرة الغنية في الفيلم، حيث اُستخدم كأداة تبرز الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. وقال صاحب المطعم "لي جون سو" إنه أعد هذا الطبق لاستعراض مذاق الطبقة العليا في الفيلم من خلال استخدام مائة وأربعين غراما من لحم البقر الممتاز والتوابل الخاصة والكمأة الطاجزة وذكر أنه سيبيع عشرين طبقا منه فقط كل يوم وينوي بيعها حتى أوائل شهر مارس القادم.

يذكر أن الفيلم منذ ان فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي في العام الماضي، تم تزيين مختلف أرجاء المطعم بكلمات "الاحترام" و"الرائحة" اقتباسا من الكلمات في الفيلم مما أثار اهتمام محبي الفيلم، ليس هذا فقط بل أُدرج طبق "جاباكوري" في قائمة طعام في مختلف المطاعم في الخارج، حيث طرح مطعم "قوت" الكوري للحم الستيك في مدينة نيويورك الأمريكية، والفائز بنجمة ميشلان، طبقا من "جاباكوري" مع لحم البقر الممتاز بسعر ثمانية عشر دولارا للفرد الواحد قائلا إنه يهنئ بفوز الفيلم الكوري بجوائز الأوسكار.

وفي بريطانيا جرى الترويج لهذا الطبق على مشاهدي الفيلم بمناسبة بدء عرضه هناك يوم السابع من هذا الشهر، وفي هذه الفعالية التي نظمتها شركة نونغ شيم بالتعاون مع مهرجان لندن للأفلام الآسيوية تم استنفاد ألف طبق من جاباكوري أعدتها من أجل زوار دار "كورزون커존" للسينما في لندن في اليوم الأول وحده. ورغم أن الشركة الكورية لم تشارك في رعاية إنتاج الفيلم فإنها تتمتع بازهار كبير بعد حصول الفيلم على جوائز الاوسكار حيث زادت مبيعاتها من المعكرونة "نوكوري" بمائة وستة وعشرين بالمائة ومن المعكرونة "جابا غيتي" بواحد وأربعين بالمائة خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد فوز الفيلم.

كما أثار الخمر الكوري "سوجو" اهتمام الأجانب بعد أن شربه ابن الأسرة الفقيرة "كي وو" مع صديقه "مين هيوك" في بداية الفيلم، حيث ينظم المطعم الحديث "14hills" الواقع وسط لندن فعالية تحت شعار "جرّب شرب السوجو في 14hills" منذ العاشر من هذا الشهر وهو اليوم التالي لحفلة توزيع جوائز الأوسكار، حيث أعرب صاحب المطعم عن الرضا قائلا إنه نظم هذه الفعالية تزامنا مع بدء عرض الفيلم في البداية ولكن بعد أن فاز الفيلم بالجوائز زاد اهتمام الزبائن بها زيادة كبيرة. وبالرغم من أن البيوت في الفيلم عبارة عن هياكل مقلدة، الا ان الكثير من العاملين في هذا المجال يسعون إلى الاستفادة من رواج الفيلم، بالإضافة إلى ذلك نشرت الشركة المتخصصة في مواد الإنشاء "لي كون تشانغ هو이건창호" مقالة صحفية قالت فيها إنها قامت بنفسها بإنشاء باب وجدران البيت للأسرة الغنية في الفيلم مؤكدة على أنها أنتجت شباكا كبيرا وواسعا لغرفة الجلوس يسمح للأسرة بالاطلاع على منظر الحديقة من غرفة الجلوس مباشرة.

كما ظهرت أيضا حركة استعادة الهياكل المقلدة التي تم إزالتها سابقا، في هذا السياق تنوي بلدية كويانغ في مقاطعة كيونغ كي استعادة بعض الأماكن التي تضم بيت الأسرة الفقيرة تحت الأرض والزقاق في الفيلم، وأيضا تدرس مؤسسة جونجو للتصوير مسألة استعادة مجموعة الهياكل المقلدة التي تضم بيت الأسرة الغنية والغرفة السرية تحت الأرض فيه. كما تباع الملابس التي تظهر في الفيلم عبر مختلف المواقع عبر الإنترنت فمثلا، تبيع شركة نيوون네온 الأمريكية لتوزيع الفيلم التيشارتات الخاصة لأسرة الفيلم " الطفيلي" مقابل خمسة وعشرين دولارا لكل منها.