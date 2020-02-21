نتائج استبيان تُوضِح رغبة الموظفين الكوريين في الانتقال بين الوظائف

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يتلاشى حاليا في المجتمع الكوري مفهوم "العمل في شركة واحدة طوال الحياة"، رغم أن الوظائف الحكومية تعتبر من أهم الوظائف الآمنة، لكن موظفا واحدا من بين كل ثلاثة موظفين حكوميين كوريين يرغب في الانتقال إلى وظيفة أخرى إذا أتيحت له الفرصة، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تدني الرواتب والإفراط في العمل، جاء ذلك في مسح أجراه المعهد الكوري للإدارة على أربعة آلاف ومائة وأحد عشر موظفا حكوميا عاديا في مختلف المكاتب الحكومية وحول سؤال عن وجود رغبة في الانتقال إلى وظيفة أخرى إذا أتيحت الفرصة، أجاب ثلاثون بالمائة منهم بالإيجاب.

وفي المقابل أجاب تسعة وثلاثون بالمائة منهم بلا وحول الأسباب في الرغبة في الانتقال أجاب ثلاثة وأربعون بالمائة منهم بتدني الرواتب بينما أجاب أربعة عشر بالمائة منهم بالصعوبات في الارتقاء في المناصب، وأجاب ثلاثة عشر بالمائة منهم بالإفراط في العمل. وحول كمية الأعمال في الأوقات العادية قال أربعة وأربعون بالمائة منهم إنها كثيرة، في حين قال سبعة عشر بالمائة منهم أنها كثيرة للغاية مما يعني أن ستة من بين كل عشرة موظفين حكوميين يعتقدون أن كمية أعمالهم مفرطة.

وحول الأسباب في كثرة الأعمال أجاب ثمانية وأربعون بالمائة منهم بنقص الأيدي العاملة بينما أجاب ثلاثة وعشرون بالمائة منهم بتخصيص الأعمال بشكل مفرط، كما أجاب عشرة بالمائة منهم بالإفراط في المشاورات مع المكاتب والأجهزة الأخرى، وعن مدى رضائهم عن مكانة الموظفين الحكوميين ووظائفهم كان أكثر بشكل إجمالي، حيث قال ثلاثة وخمسون بالمائة منهم إنهم يشعرون بالرضا عن القيام بالعمل بصفتهم موظفين حكوميين، في حين قال تسعة بالمائة منهم فقط إنهم لا يشعرون بالرضا.