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ألبوم فرقة مونستا إكس يحتل المركز الخامس في قائمة بيلبورد 200

#أخبار الساحة الفنية l 2020-02-25

من أغانى القمة

ⓒ STARSHIP ENT

احتل الألبوم الجديد لفرقة "مونستا إكس" بعنوان "كل شيء عن حب" المركز الخامس في قائمة "بيلبورد 200" لهذا الأسبوع.

ويعد هذا الألبوم أول ألبوم كامل للفرقة باللغة الإنجليزية، وقد تم الكشف عنه يوم الرابع عشر من فبراير الجاري.

بهذا أصبحت فرقة "مونستا إكس" ثالث فرقة كورية تحتل المراكز الخمسة الأولى في قائمة "بيلبورد 200" بعد فرقتي "بي تي إس" و"سوبر إم".

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