إتزي تعود بألبوم جديد

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من المقرر أن تعود فرقة "إتزي" النسائية في شهر مارس القادم بألبوم جديد.

وسوف تقوم الفرقة بالكشف عن ألبومها الجديد بعنوان "إنه أنا" أي "إتزي" يوم التاسع من شهر مارس القادم كثاني ألبوم كامل تصدره منذ بدء نشاطها الغنائي في شهر فبراير عام 2019.

وكانت الفرقة قد أصدرت ألبومها الكامل الأول بعنوان "إتز إسي" في شهر يوليو من العام الماضي ، وقامت بجولات عالمية منذ شهر نوفمبر من العام الاضي.