الألبوم الجديد لبي تي إس يتصدر آيتيونز

الدكتورة حبيبة أمين: أحببتُ اللغة الكورية منذ أن سمعتها أول مرة
2020-02-21
#أخبار الساحة الفنية l 2020-02-25
تصدر الألبوم الجديد لفرقة "بي تي إس" بعنوان "خريطة الروح:7" قائمة "آيتيونز" في 91 دولة وعلى المستوى الإقليمي أيضا.
كما تصدرت الأغنية الرئيسية لهذا الألبوم بعنوان "أون" قائمة "آيتيونز لأفضل الأغاني" في 83 دولة وإقليميا.
2020-02-21
2020-02-20
2020-02-21
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