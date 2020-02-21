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الألبوم الجديد لبي تي إس يتصدر آيتيونز

#أخبار الساحة الفنية l 2020-02-25

من أغانى القمة


تصدر الألبوم الجديد لفرقة "بي تي إس" بعنوان "خريطة الروح:7" قائمة "آيتيونز" في 91 دولة وعلى المستوى الإقليمي أيضا.

كما تصدرت الأغنية الرئيسية لهذا الألبوم بعنوان "أون" قائمة "آيتيونز لأفضل الأغاني" في 83 دولة وإقليميا.

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