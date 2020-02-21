تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي للأغنية الأولى لبلاك بينك 800 مليون

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تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "بلاك بينك" بعنوان "بومبايا" 800 مليون مرة على يوتيوب.

وتعد فرقة "بلاك بينك" الوحيدة من بين فرق الكيبوب الكورية التي لديها اثنان من الفيديوهات الموسيقية التي تجاوز عدد مرات مشاهدة كل منها 800 مليون مرة.

كما تعد هذه الفرقة الوحيدة التي لديها فيديو موسيقي تجاوز عدد مرات مشاهدته مليار مرة على يوتيوب في شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو الفيديو الموسيقي لأغنية "طو- دو طو-دو".