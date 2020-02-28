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حجم مبيعات الألبوم الجديد لآيز وان يصل إلى 360 ألف نسخة خلال أسبوع

#أخبار الساحة الفنية l 2020-02-27

من أغانى القمة

ⓒ OFF THE RECORD ENTERTAINMENT

تم بيع 360 ألف نسخة من الألبوم الجديد لفرقة "آيز وان" النسائية خلال أسبوع من إصداره، مسجلا بذلك رقما قياسيا من حيث حجم مبيعات الألبومات الجديدة للفرق النسائية الكورية خلال أسبوع من إصدارها.

وقالت شركة "أف ذا ريكورد" الترفيهية إن الألبوم الكامل الأول للفرقة بعنوان "بلوم آيز" قد تم بيع 356 ألفا و313 نسخة خلال أسبوع من إصداره يوم السابع عشر من فبراير الجاري.

وكان الألبوم المصغر الأول للفرقة الذي تم الكشف عنه عام 2018، قد تم بيع 80 ألف نسخة منه خلال أسبوع من إصداره.

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