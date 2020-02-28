الممثل كيم وو بين يتبرع بـ100 مليون وون لمكافحة فيروس كورونا

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تبرع الممثل الكوري "كيم وو بين" بمبلغ 100 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 82 ألف دولار، لتخصيصها في مكافحة فيروس كورونا.

وقال الممثل "كيم" إنه يدرك أن هناك إمكانية كبيرة لتعرض الطبقات الضعيفة للإصابة بفيروس كورونا، معربا عن أمله في أن يتم إنفاق تبرعاته في حماية الطبقات الضعيفة من تعرضها للفيروس. وسوف يتم تخصيص تبرعاته في شراء الكمامات وسوائل غسل الأيدي.