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أز وان تصدر ألبومها الجديد غدا الجمعة

#أخبار الساحة الفنية l 2020-02-27

من أغانى القمة


من المقرر أن تكشف فرقة "أز وان" الثنائية النسائية عن أغنيتها الجديدة بعنوان "يوم التاسع والعشرين من فبراير" غدا الجمعة عبر المواقع الموسيقية على الإنترنت.

وشارك المطرب "لي أون سانغ" العضو السابق في فرقة "إكس وان" المفككة في تصوير الفيديو الموسيقي لهذه الأغنية.

وقد بدأت فرقة "أز وان" نشاطها الغنائي عام 1999 لألبومها الأول بعنوان "يوما بعد يوم"، وتوقفت ممارسة نشاطها عام 2017 ، ثم عادت إلى الساحة الغنائية في أواخر العام الماضي.

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