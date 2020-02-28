احتمال تأجيل عودة بلاك بينك بسبب فيروس كورونا

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من المحتمل أن يتم تأجيل عودة فرقة "بلاك بينك" التي كان من المتوقع لها أن تكون في شهر مارس القادم بسبب فيروس كورونا.

وكانت شركة "واي جي" الترفيهية قد أكدت في شهر يناير الماضي أن عودة "بلاك بينك" قد تكون ما بين مارس وأبريل القادم.

لكن عودة الفرقة قد يتم تأجيلها بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا في كوريا، حيث وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس في كوريا إلى 1261 حالة حتى يوم السادس والعشرين من فبراير الجاري.

الجدير بالذكر أن معظم فعاليات وأنشطة الكيبوب قد تأجلت أيضا أو ألغيت من أجل السلامة العامة.