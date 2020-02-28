جامعة ميونغ جي الكورية تحصل على شهادة تقدير من الأردن

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قام سعادة "عادل العضايلة" سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتسليم شهادة لنائب جامعة "ميونغ جي" الكورية "صن جونغ وان" تقديرا للأعمال التي أنجزتها الجامعة في ترجمة الدستور الأردني إلى اللغة الكورية.

وتم تسليم هذه الشهادة التي منحها رئيس مجلس الأعيان الأردني "فيصل الفايز" لمعهد دراسات شؤون الشرق الأوسط التابع للجامعة تقديرا للجهود التي بذلها لوضع حجر الأساس للتفاهم المتبادل بين كوريا والأردن من خلال ترجمة الدستور الأردني إلى اللغة الكورية، في حفل أقيم يوم الجمعة الماضي في مبنى السفارة الأردنية في سيول.

حضر الحفل نائب رئيس جامعة "ميونغ جي"، ورئيس معهد دراسات شؤون الشرق الأوسط الدكتور "سونغ كيونغ كون" والأساتذة والباحثون الآخرون في المعهد، ورئيس معهد التبادل الدولي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي السفارة الأردنية في سيول.

وفي كلمة له في حفل تسليم الشهادة، قال "صن جونغ وان" نائب رئيس جامعة "ميونغ جي" إن الأردن دولة صديقة لكوريا الجنوبية منذ زمن طويل، معربا عن أمله في تعزيز علاقات التعاون والتبادل الثنائي بين سيول وعَمّان ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتجارية بل في المجالات الأكاديمية أيضا.

ومن جانبه، قال "تشو سونغ إيل" رئيس معهد التبادل الدولي التابع لجامعة "ميونغ جي" إن الجامعة على أتم الاستعداد لاستضافة الطلبة من الدول العربية، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة يخطط لزيارة للأردن لبحث القضايا المتعلقة بتوسيع نطاق التبادل الأكاديمي بين البلدين.

الجدير بالذكرأن معهد دراسات شؤون الشرق الأوسط التابع لجامعة "ميونغ جي" قد بذل جهودا في ترجمة دساتير 14 دولة عربية، منها سلطنة عُمان والكويت والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن، منذ عشر سنوات.

وقام الخبيران في المعهد الدكتوران "سونغ كيونغ كون" و"كيم جونغ دو" بزيارة للأردن مؤخرا وقدما لمديرة وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الأردنية الدكتورة "هديل الياسين" نسخة مترجمة من الدستور الأردني باللغة الكورية.