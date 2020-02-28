إطلاق أول بنك للمشروعات الصغيرة بشراكة بين كوريا والسعودية

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قال السفير الكوري لدى الرياض "تشو بيونغ ووك" إن الحكومة الكورية تدرس إمكانية تأسيس أول بنك من نوعه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع الحكومة السعودية، مضيفا أنه يجري حاليا تقييم دراسة ذلك المشروع، وتوقع أن يرى البنك النور قريبا.

وأشار السفير "تشو" إلى أن الاستثمارات الكورية في المملكة العربية السعودية تصل إلى 6 مليارات دولار، ويوحد في الوقت الحالي الكثير من الشركات الكورية التي ترغب في الاستثمار في مشروعات سعودية، منها مشروع مدينة نيوم الاستثماري على الساحل الشمالي الغربي، ومشروع البحر الأحمر السياحي.

وأكد أن الشركات الكورية في تحالف مع نظيراتها الإسبانية والهولندية تتولى إدارة ثلاثة خطوط في مترو الرياض، وهي الرابع والخامس والسادس، والتي يتوقع بدء تشغيلها في شهر نوفمبر القادم.

وأضاف أن هناك أكثر من ألفي كوري يقيمون في المملكة العربية السعودية وتتركز أعمالهم في القطاعين الهندسي والصناعي.

وفيما يخص التعاون في مجال الطاقة النووية، أوضح السفير "تشو" أنه يجري حاليا تدريب 17 شابا سعوديا على المولدات النووية الصغيرة ضمن الجهود الرامية غلى تعزيز الشراكة مع المملكة في مجال توليد الطاقة النووية، مشيرا إلى أن كوريا ضمن خمس دول مرشحة لمشروع الطاقة النووية الذي سيتم تنفيذه في السعودية.

وأشار السفير الكوري إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين عام 2018 بلغ 30 مليار دولار لتصبح السعودية ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا، فيما احتلت كوريا المرتبة الخامسة عشرة في قائمة الشركاء التجاريين للسعودية.

وقال إن كوريا تستقبل حاليا 10 آلاف سائح سعودي سنويا، وأكد أنها تسعى إلى جذب عدد أكبر من السياح من السعودية، وأن كثيرا من الكوريين سيرغبون في المجيء إلى السعودية لأغراض سياحية.