وفد من جامعة كوريا تك يتفقد معامل جامعة بني سويف التكنولوجية المصرية

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قام وفد يتكون من خبراء جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم "كوريا تك" قد قام بجولة تفقدية في معامل جامعة بني سويف التكنولوجية في مصر.

واصطحب الدكتور "سيد عبد القادر" رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية رئيس المشروع الكوري المصري لإنشاء الكلية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة وخبراء جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم في جولة لتفقد المعامل داخل الجامعة، والتي ستستقبل الآلات والمعدات التكنولوجيا الحديثة الواردة من كوريا الجنوبية، وذلك في إطار الدعم الفني الذي تقدمه جامعة "كوريا تك" لجامعة بني سويف التكنولوجية.