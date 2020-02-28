فتح باب التقدم لمنحة الحكومة الكورية للدراسات العليا

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أعلن مدير المركز الثقافي الكوري في القاهرة "يانغ سانغ غون" عن فتح باب التقدم لمنجة الدراسات العليا المقدمة من الحكومة الكورية لعام 2020.

وأوضح "يانغ" أنه سيتم ترشيح 4 دارسين من مصر للمشاركة في برنامج المنحة التي تكفل الدراسة في 67 جامعة كورية في مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

وقال إن المركز سيتلقى طلبات التقدم للمنحة الممولة بالكامل من الحكومة الكورية بمقره بحي الدقي في القاهرة حتى يوم الثاني عشر من مارس القادم لتبدأ بعدها إجراءات اختيار المرشحين.

وكان المركز الثقافي الكوري قد استضاف الطلاب المصريين في محاضرة تعريفية لبرنامج المنحة، وشارك فيها بعض أعضاء رابطة خريجي منحة الحكومة الكورية، من أجل تعريف الطلاب بكل المعلومات والإجراءات المتصلة بالمنحة فضلا عن الإجابة على جميع استفساراتهم حول نظام الدراسة وأسلوب الحياة في كوريا.

وتضم الرابطة التي تم تدشينها في العام الماضي أكثر من 50 مصريا من الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في العديد من التخصصات.