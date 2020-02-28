كوريا الجنوبية والشارقة تستعرضان فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية

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قام مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير مؤخرا بعقد "ملتقى الأعمال بين الشارقة وكوريا الجنوبية" بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية وغرقة تجارة وصناعة الشارقة.

وتم خلال الملتقى مناقشة سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون بين الشارقة وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى بحث آفاق الفرص الاستثمارية التي توفرها القطاعات التي تشهد نموا متسارعا في الشارقة للمستثمرين الكوريين.

وحضر الملتقى كل من القنصل العام الكوري في دبي "تشون يونغ ووك" والرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "مروان بن جاسم السركال" و"كيم جيه هيون" رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية، بالإضافة إلى حوالي 80 من رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من الجانبين.

وسلط الملتقى الضوء على القطاعات التنافسية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة مثل القطاع اللوجستي والنقل والصناعات الخفيفة، والسياحة والسفر والترفيه، والبيئة، والتقنية والابتكار، والرعاية الصحية، والتعلم والبحوث، إلى جانب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

كما استعرض الملتقى القطاعات الجديدة والناشئة التي يمكن أن تسهم في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين كوريا الجنوبية والشارقة، ومنها التعليم والزراعة والصناعات الغذائية والأزياء والطاقة المتحددة وتكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة تحتضن نحو 200 شركة من كوريا الجنوبية، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 14 مليار دولار في عام 2017.

وتتمتع كوريا حاليا بحضور قوي في إمارة الشارقة في مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك صناعات الأغذية والأزياء حيث وصل عدد الشركات الكورية المسجلة في إمارة الشارقة وخارجها إلى 37 شركة.