الحكم الدولي أمجد مصطفى: الإحساس بالهدف

السيد/ أمجد مصطفى سكرتير اتحاد الرماية في ولاية الخرطوم السودانية والحكم الدولي في رياضة الرماية بالمسدس والبندقية، يدرس في مرحلة الماجستير في جامعة سيول الوطنية، في تخصص الإدارة الرياضية.

ويقول في مقابلة مع القسم العربي إنه دخل إلى مجال التحكيم بسبب نقص عدد الحكام الدوليين في مجال الرماية في السودان، ويشرح كيفية الحصول على لقب حكم دولي، وكيف دخل إلى رياضة الرماية بالصدفة وتدرج فيها حتى أصبح حكما دوليا. ويقول إن البنية التحتية في رياضة الرماية في الدول العربية مازالت ضعيفة، إلا أنه يوجد العديد من المواهب في العالم العربي خاصة في مصر ودول الخليج العربي.

كما يتحدث عن المواصفات التي يجب أن تكون موجودة في اللاعب حتى يكون متميزا في مجال الرماية، ويقول إن من أهمها الإحساس بالهدف وقوة البنية الجسمانية وثباتها، وينصح الهواة محبي الرماية أن يجربوا بأنفسهم في نادٍ متخصص حتى يكتشفوا موهبتهم بدقة.

كما يعطي نصائح وتوضيحات للراغبين في الحصول على منحة لدراسة الماجستير في كوريا في مجال الرياضة. ويقول إن خططه المستقبلية تتركز في الاستفادة مما حصل عليه من معرفة في كوريا لتطبيقه في السودان لتطوير الأوضاع الرياضية في وطنه وفي العالم العربي ككل.

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