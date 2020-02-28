الرئاسة الكورية تؤكد أن حظر دخول الصينيين سيكون غير عملي

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قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إنه سيكون من غير العملي أن يتم فرض حظر على دخول المواطنين الصينيين إلى كوريا الجنوبية لمنع انتشار فيروس كورونا-19.

وصرح المتحدث باسم المكتب الرئاسي "كيم مين سوك" للصحفيين أمس الخميس بأن الحكومة قررت عدم فرض حظر على دخول الصينيين، بعد أن أخذت في الاعتبار الجانب العملي لجهود الحجر الصحي ومصلحة المواطنين.

وأكد المتحدث أن الخطوات الخاصة التي اتخذتها الحكومة الكورية منذ الرابع من شهر فبراير، بما فيها مراقبة أعراض الحمى لدى الوافدين من الصين عند دخولهم لكوريا والتأكد من كيفية الاتصال بهم في أثناء إقامتهم في كوريا، تؤدي عملها بكفاءة.

كما أكد أيضا أن الوافدين من الصين يجب عليهم تحميل تطبيق خاص بالتشخيص الذاتي، مشيرا إلى أن إدارة هذا التطبيق تجري بشكل جيد.

لكن يرى بعض المراقبين أن إلزام الوافدين بتحميل التطبيق قد يكون أمرا غير كاف لمنع انتشار فيروس كورونا، لأن حوالي ربع عدد الوافدين من الصين لم يقوموا بتحميل التطبيق، كما أن هناك احتمالا كبيرا بأن يقدم حاملو التطبيق تقارير مزيفة حول نتائج التشخيص الذاتي.

وقال المتحدث إن الحكومة تقوم بمراقبة صحة الصينيين في كوريا بصورة جيدة، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة مؤكدة لدى القادمين من الصين، بمن فيهم الطلاب الصينيون العائدون من بلدهم إلى كوريا، منذ الرابع من شهر فبراير وحتى الآن.

وأضاف أن 11 صينيا مصابين بفيروس كورونا في كوريا قد شُفي بعضهم، بينما البعض الآخر في حالة مستقرة.

لكن بعض المراقبين يحذرون من أن عدم ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى الصينيين في كوريا لا يعنى أنه لم يدخل صيني مصاب بالفيروس إلى كوريا، وذلك لأن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من شخص مصاب ولا تظهر عليه أي أعراض.

وادعوا أن أولئك المصابين الصينيين الذين لم تظهر عليهم أعراض هم مصدر انتشار الفيروس في كوريا الجوبية، مؤكدين على أهمية منع الصينيين من دخول الأراضي الكورية.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري إن الحكومة الكورية لم تمنع الصينيين من الدخول إلى البلاد بسبب المخاوف حول احتمال تعرض الكوريين المسافرين إلى الصين لقيود شديدة على دخولهم للصين.

وأشار إلى أن عدد الزائرين الصينيين لكوريا الجنوبية شهد انخفاضا كبيرا في الآونة الأخيرة ليصل إلى مستوى ألف شخص يوميا، بينما أصبح عدد الكوريين الزائرين للصين أكثر بكثير من الزائرين الوافدين من الصين.

ولكن في حقيقة الأمر، فرضت عدد من المحافظات الصينية حجرا صحيا معززا على جميع الوافدين من كوريا، أو تنقلهم إلى أماكن معينة من أجل إجراء فحوص طبية عليهم.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الدول التي فرضت قيودا على دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية 56 دولة على مستوى العالم، وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 2022 شخصا حتى صباح اليوم.