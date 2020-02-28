الرئيس مون جيه اين يرفع درجة الحذر الي الدرجة القصوي

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مع انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الحالات المصابة بالعدوى، قرر الرئيس مون جيه إين رفع درجة الحذر إلى أعلى درجة، وبالتالي سوف يتم تنفيذ إجراءات مشددة ومعززة للوقاية من الإصابة بهذا الوباء في جميع أرجاء البلاد. يذكر ان حصيلة المصابين بفيروس كوفيد 19 قد وصلت حتى الآن إلى ما يتجاوز 2000 حالة، لذلك تخطط الحكومة الكورية لتشديد إجراءات الاستجابة وتعزيز التعاون مع الحكومات الإقليمية لمنع انتشار المرض بين المواطنين، في هذا السياق أعلنت وزارة التعليم الكورية أنه سيتم تأجيل موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول لعام 2020 بأسبوع من يوم 2 مارس إلى يوم 9 مارس وهذا القرار غير مسبوق في تاريخ البلاد.

تجدرة الاشارة الي أن كوريا كانت على وشك أن منع انتشار هذه الفيروس بنجاح كبير لدرجة أن تكون نموذجا جيداً للدول التي تكافح مرض فيروس كوفيد 19، في هذا الاطار قد طلبت منظمة الصحة العالمية من الحكومة الكورية توفير معلومات عن الخبرة الكورية الناجحة في السيطرة على الفيروس، الا ان هذه الأزمة بدأت بالانتشار من جديد خلال اجتماع صلاة كبير لجماعة دينية مسيحية انعقد في مدينة ديغو مؤخراً حيث وقعت حالة العدوى في هذا الاجتماع ثم انتقلت الحالة إلى المناطق الأخرى لينتشر المرض بصورة عشوائية، لذلك أوصت الحكومة بتقليل المراسم الدينية بما فيها المسيحية والبوذية والأسلامية بصورة مؤقتة حتى تنخفض سرعة تزايد عدد حالات الإصابة بالوباء.

الجدير بالذكر ان معظم دور العبادة قد شهدت انخفاضا في عدد الحضور في مراسمها الدينية، وقد نفذت العديد منها الإجراءات الضرورية للوقاية من العدوى مثل ارتداء الكمامات وتنظيف اليدين بواسطة معقم اليدين الكحولي قبل دخول دور العبادة.