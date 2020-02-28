مشاركة كورية شعبية واسعة للتبرع بالدم

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ظلت كوريا تواجه انخفاضاً حاداً في احتياطيات الدم منذ اندلاع فيروس كورونا الجديد في البلاد مؤخراً، حيث كان الاحتياطي الوطني للدم يكفي لمدة نحو 3 أيام فقط حتى أوائل فبراير الجاري، وقد بدأ احتياطي الدم ينخفض بصورة حادة منذ 20 يناير الماضي بعد ظهور أول حالة العدوى في البلاد حيث انخفضت كفاية الاحتياطي الوطني للدم من 4.7 أيام إلى 2.9 بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، ولكن قد سجلت احتياطيات الدم في الأسبوع الماضي كفاية لمدة 5,09 يوم، وهذا الرقم يدل علي ان الاحيتاطي من الدم مستقر في البلاد.

يُشار الى أن الكوريون عادتاً لا يتبرعون بالدم خلال فصل الشتاء، وخاصة الآن حيث تشهد البلاد تفشي كارثة عدوى فيروس كورونا الجديد وزيادة الخوف والهلع من الإصابة بالفيروس لدى الشعب مما جعل الاحتياطي الوطني للدم في حالة شبه فراغ حتى أواسط هذا الشهر، ولكن بفضل مشاركة الشعب الطوعية في التبرع بالدم استرجع احتياطي الدم مستوى الاستقرار مجدداً. وقد تأثر الكوريون بخبر حول تبرع الأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات المحلية بدمائهم بسبب النقص الحاد في احتياطيات الدم في البلاد وبدؤوا يتدفقون على مراكز التبرع بالدم مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي الوطني للدم بسرعة حادة من بعد ما كانت بعض المستشفيات تواجه صعوبات كبيرة في توفير الدم للمرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية.

ولكن بسبب مشاركة المواطنين في حملة التبرع بالدم تم توفير الدم للمرضى من جديد بكل سهولة، كان بعض الكوريين يحملون لقطات صورهم كشهادة لتبرعهم بالدم على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع مقربيهم على المشاركة في التبرع بالدم، تجدرة الاشارة الي ان اجتاحت الحملة اجتاحتً جميع الدوائر السياسية والاقتصادية والمؤسسات الحكومية والشرطة ومراكز إطفاء الحريق والمستشفيات ووزارة الدفاع إلى جانب مقر الرئاسة البيت الأزرق ومكتب رئيس الوزراء، كذلك البلديات المحلية والحكومات الإقليمية ورؤساء الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة أيضاً شاركت في الحملة على حد سواء.