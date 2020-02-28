انخفاض ملحوظ لدى الكوريين في استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج

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اتضح أن استخدام المواطنين الكوريين لبطاقاتهم الائتمانية في الخارج خلال العام الماضي انخفض بصورة كبيرة وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات ووفقاً لتقرير أصدره البنك المركزي الكوري بعنوان "أداء الكوريين المقيمين في البلاد لاستخدام بطاقات الائتمان في الخارج خلال عام 2019"، انخفضت التكاليف التي صرفها الكوريون في الخارج باستخدام البطاقات الائتمانية للمرة الأولى منذ عام 2009، أي منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، والسبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض عدد المواطنين المسافرين إلى الخارج خلال العام الماضي حيث وصل معدل زيادة المسافرين إلى الخارج في العام الماضي إلى 0.1% فقط مقارنة مع العام الأسبق ليبلغ عددهم 28 مليونا و710 آلاف مسافر، وهو أقل مستوى في معدل زيادة المسافرين الكوريين إلى الخارج منذ عام 2009. ويعود ذلك إلى حملة عدم شراء المنتجات اليابانية والامتناع عن السفر إلى اليابان، والتي بدأت منذ فصل الصيف في العام الماضي، كذلك تأثيرات احتجاجات هونغ كونغ. كما أثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري على انخفاض حالات استخدام البطاقات الائتمانية لدى المواطنين الكوريين .

في هذا السياق قد زادت أنواع البطاقات الائتمانية بنسبة 7.2% حيث استخدم الكوريون أنواعاً مختلفة من البطاقات الائتمانية استفادة من الفوائد التي تقدمها شركات الائتمان لحاملي البطاقات، بينما تقلصت التكاليف التي صرفها الكوريون باستخدام البطاقات بنسبة 8.3%، ومن ناحية أخرى صرف السياح الأجانب في كوريا تكاليف تصل قيمتها إلى نحو 9.9 مليار دولار خلال العام الماضي أي بزيادة نسبتها 6.8% بالمقارنة مع العام الأسبق 2018.