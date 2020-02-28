زيادة العمل التطوعي من قبل المواطنين الكوريين لتقليل انتشار الكورونا

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مع الانتشار السريع لفيروس كورونا هناك مواطنون يحاولون التغلب على الخوف من انتشار الفيروس من خلال التبرع والتقاسم، حيث إن بعض المواطنين يحاولون أن يقدموا مساعدة لمن يعانون من صعوبات في الحصول على كمامات الوجه الواقية أو مطهر اليد، من خلال التبرع بها مجانًا، فقد اصبح من الصعب الحصول على كمامات الوجه الواقية هذه الأيام، في السوق عبر الإنترنت مثلا، تُباع الأقنعة مقابل 4000 وون لكل قناع، وإذا كنت أسرة مكونة من أربعة أفراد، فستكون بحاجة إلى مبلغ كبير شهريًا لشراء تلك الأقنعة وهذا يمكن أن يكون عبئا اقتصاديا كبيرا، لذلك هناك الكثير من المقالات والاستفسارات التي تسأل عن معلومات حول كيفية شراء الأقنعة في مواقع الانترنت.

تجدرة الاشارة الي انه نظرًا لظهور نقص في مطهر الأيدي في السوق، يقوم بعض الأشخاص بصنع مطهر اليد بأنفسهم وتقديمه لجيرانهم مجانًا، وعلى سبيل المثال، منذ وقت ليس ببعيد، قامت صيدلية واقعة في يونسو-غو، في مدينة إنتشون جنوب غربي كوريا الجنوبية بصنع 100 معقم لليدين وتوزيعها على الزوار. وقالت الصيدلية إنها اعتقدت أنه ينبغي عليها صنع معقمات اليد بنفسها وتوزيعها بدلاً من بيعها، وعلاوة على ذلك، هناك أيضًا دعم متزايد للسكان ذوي الدخل المنخفض، هنالك ايضاً أشخاص يقدّمون علبة الهدايا إلى جيرانهم خاصةً لأولئك الذين يحتاجون إلى العزلة في منازلهم بسبب فيروس كورونا.

الجدير بالذكر ان هناك عددا كبيرا من المواطنين يقومون بعملية تطهير بشكل تطوعي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في المجتمع الإقليمي المحلي، كما يشارالى أن في مدينة بيونغ تيك الكورية الجنوبية في محافظة كيونغ كي، تجمع حوالي 350 مواطنًا طوعًا لتطهير 80 محطة للحافلات وموقف سيارات الأجرة والحدائق العامة بعد زيارة مريض مصاب بفيروس كورونا الجديد، وبالإضافة إلى ذلك، قامت مجموعة من المتطوعين في مدينة بيونغ تيك بعملية تطهير 150 سيارة أجرة كانت تنتظر في محطة بيونغ تيك وموقف سيارات الأجرة..

تجدرة الاشارة الي ان الخوف من الإصابة بفيروس كورونا موجود لدى الجميع ومع ذلك، فإن شجاعة المواطنين الذين تطوعوا لعملية التطهير وحبهم لجيرانهم أثارت إلاعجاب.