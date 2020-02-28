استطلاع رأي حول الشركات الكبري المفضلة لدي الشباب في التوظيف

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من المحتمل أن يغير فيروس كورونا سوق التوظيف في النصف الأول من هذا العام، عادة ما تبدأ الشركات الكورية الكبرى توظيفها في النصف الأول من العام اعتبارًا من أواخر فبراير وبالتزامن مع بدء فترة توظيف معظم الشركات الكبرى يبذل الشباب الباحثون عن عمل جهودا مكثفة جدا لكي لا يضيع هذه الفرصة رغم انتشار فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لمسح أجراه موقع بوابة التوظيف ""사람인، إتضح أن حوالي 25٪ من الشركات الكورية الكبرى ستغير خطط التوظيف لديها بسبب تفشي فيروس كورونا .

ووفقًا لاستطلاع أجراه موقع Job Korea لتوفير معلومات التوظيف على شبكة الإنترنت مؤخراً على 1053 من الشباب الباحثين عن عمل في شهر فبراير الجاري، قال 64٪ من المشاركين إنهم يرغبون في دخول الشركات الكبرى في النصف الأول من هذا العام، وكانت الشركة التي احتلت المرتبة الأولى في تفضيلات الشباب هي شركة "كاكاو" حيث تعرف شركة ""Kakaoانها شركة تكنولوجيا معلومات محلية تتمتع بمزايا رعاية جيدة لموظفيها، كما قال 24٪ من المجيبات إنهن سيتقدمن بطلب إلى شركة كاكاو وهذا يدل على أن النساء يملن إلى تفضيل شركات تكنولوجيا المعلومات المرنة نسبيًا في ثقافتها التنظيمية.

يذكر أن هذه الشركة توفّر شهرًا واحدًا من الراحة ومليوني وون كوري لكل ثلاث سنوات من الخدمة لكل الموظفين، وبالإضافة إلى ذلك، تدير الشركة مقهى للعاملين كمكان للراحة وغرفة نوم للرجال والنساء وغرفة للأمهات من أجل الرضاعة الطبيعية ومكان لتبادل الأفكار والقراءة والألعاب بين الموظفين.

بينما قال 11.3٪ منهم إنهم سوف يتقدمون بطلب للحصول على عمل في شركة سامسونغ إليكترونكس Samsung Electronics، وهي أكبر شركة إلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، واحتلت شركةCJ CheilJedangالمرتبة الثالثة بين الشركات الكبيرة الأكثر تفضيلاً في هذا الاستطلاع.

من الأسباب الرئيسية وراء رغبة الباحثين الكوريين عن عمل في الذهاب إلى شركة كبيرة مثل كاكاو أو سام سونغ، يرجع السبب الأكبر وراء ذلك هو تحقيق "التوازن بين العمل والرفاهية" وبالإضافة إلى ضمان رواتب عالية، حيث تضمن الشركات المحلية الكبرى رعاية الموظفين ولهذا السبب، لا يزال العديد من المرشحين للوظائف يفضلون الانضمام إلى الشركات الكبرى.