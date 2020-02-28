إلغاء جميع حفلات التخرج لرياض الاطفال والجامعات في كوريا

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إن الحدث الأول الذي يتبادر إلى الذهن في شهر فبرايرهو موسم التخرج للطلاب من رياض الأطفال وإلى طلاب الجامعات لكن ألغت معظم الجامعات الكورية حفلات التخرج المقرر إقامتها في شهر فبراير في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث يعتبر حفل التخرج من أهم اللحظات التاريخية والفارقة في حياة كل شخص، حفل التخرج يعطي معنى كبير مملوء بالسعادة والسرور عند الانتقال إلى مرحلة أكثر أهمية في حياتنا بعد استكمال الدراسة، لذلك معظم الخريجين يريدون التقاط الصور التذكارية التي تخلد هذه الذكرى مع أسرهم وأحبائهم

يذكر أنه نظرًا لحدوث ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا، فقد تم إلغاء معظم حفلات التخرج، مما تسبب مشاعر الغضب والاكتئاب من الخريجين وآبائهم، في هذا الاطار ألغت معظم الجامعات في سيول، بما في ذلك جامعة يونسيه، حفل التخرج المقرر في فبراير، ولكنها قدمت خدمات استئجار العباءات مع قبعة للطلاب الذين أرادوا التقاط صور تذكارية في الجامعات، بالاضافة الي ذلك، ازداد عدد المدارس التي تخطط لإقامة حفلات تخرج عبر الانترنت بعد تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد بدلا من إلغاء الحفلات.

الجدير بالذكر أنه تم حظر إقامة حفلات التخرج التي يجتمع جميع الطلاب في صالة كبيرة بموجب إرشادات وزارة التعليم ونتيجة لذلك ألغت إحدى المدارس الثانوية الواقعة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية حفل التخرج الذي يشارك فيه جميع الطلاب، بل عقدت حفل التخرج بحجم صغير الذي يشارك فيه 20 من الخريجين والطلاب والمعلمين، وبثت المدرسة مشهد حفل التخرج مباشرة على موقع يوتيوب.