© Discovalley

سنتعرف على شركة "ديسكوفالي Discovalley" التي تنتج أجهزة محمولة لتنقية الهواء.





مديرها التنفيذي "كيم جونغ بيك":

قد يعتقد الناس أنهم سيحتاجون إلى منتج أو خدمة معينة، لكنهم يميلون إلى نسيانها لأنهم مشغولون للغاية أو لأنهم ببساطة لا يعرفون كيفية إنتاجها. وينطبق نفس الشيء عليّ أيضا. لذلك، أقوم بتدوين أي أفكار جديدة في دفتر يوجد في جيبي. وبناء على بعض الأفكار الجديدة، بدأت عملي الخاص في مارس 2019. في السابق، عملت كمخطط إعلانات لمدة أحد عشر عامًا. لقد رُزقت بطفل بعد الكثير من الصعوبات، وبعد ذلك، بدأت أنظر إلى العالم من زاوية مختلفة. لقد بدأت أعتقد أننا نهدر الموارد التي سوف يستخدمها الجيل القادم. وتساءلت عن كيفية صنع منتجات باستعمال الحد الأدنى من الموارد لكنها لا تزال تحظى برضاء العملاء. ومع وضع هذه الرؤية في الاعتبار، قمت بتأسيس شركتي الخاصة.





قبل تأسيس شركته، أبدى السيد "كيم" اهتمامًا كبيرًا بالمنتجات الإبداعية. وبعد أن أنجب طفله، أصبح مهتمًا بالبيئة وبأجهزة تنقية الهواء. وقد تزايد الطلب على أجهزة تنقية الهواء في كوريا، حيث تشكل جزيئات الغبار الناعم مخاطر صحية خطيرة على مدار السنة هنا. ولكن لم يكن تتوافر أجهزة لتنقية الهواء بأسعار معقولة في السوق. اسم شركته، ديسكوفالي، هو مزيج من كلمتين: "كرة الديسكو" و"وادي السيليكون". وكرة الديسكو هي أداة للإضاءة بمختلف الألوان وفي اتجاهات متعددة، بينما يطلق على "وادي السيليكون" في الولايات المتحدة لقب "مهد الابتكار". هكذا يعبر اسم الشركة عن تصميمها على جمع أفكار جديدة مشرقة، والنمو لتصبح شركة مبتكرة. وفي الواقع، توصلت الشركة إلى فكرة رائعة لتطوير جهاز لتنقية الهواء.





مديرها التنفيذي "كيم جونغ بيك":

أجهزة تنقية الهواء تكون عادة ذات هيكل بسيط للغاية. فهي عموما تتكون من جزءين: مروحة كهربائية تمتص الهواء وتقوم بتفريغه، ومرشح يعمل على احتجاز جزيئات الغبار. وعلى الرغم من هذا الهيكل البسيط، فإن أجهزة تنقية الهواء تكون غالية الثمن. لقد تساءل أعضاء فريقنا والشركات الشريكة لنا عن كيفية حل هذه المشكلة. وبالتالي، حولنا أعيننا إلى مراوح تبريد محمولة يمكنها أن تمتص الهواء بكفاءة وتصدر رياح على مسافات طويلة نسبيًا. إن منتجنا الجديد المسمى "فاين بلوغ FINEPLuG" هو جهاز شخصي محمول لتنقية الهواء مدمج مع مروحة محمولة بحجم 4 بوصات من النوع المنتشر كثيرا هذه الأيام.





نمت سوق أجهزة تنقية الهواء المحمولة في كوريا بسرعة لتصل إلى 1.4 مليون وحدة في عام 2018، مع توافر مجموعة متنوعة من الموديلات المتاحة في السوق. ومن بينها، يتميز منتج ديسكوفالي بوضوح، حيث يمكن توصيله بمروحة محمولة. وقد أصبحت المراوح المحمولة عنصرًا لا غنى عنه في كوريا خلال فصل الصيف في السنوات الأخيرة. يمكن للمروحة التي تبلغ قدرتها 5 واط إنتاج رياح قوية تتميز بسرعة الرياح التي تزيد عن 30 كيلومترًا في الساعة وهي تهب لمسافة تصل إلى 4.5 متر. وعندما كان يحاول جاهدا إنشاء جهاز تنقية هواء غير مكلف ولكن عملي، طرح السيد "كيم" فكرة الجمع بين جهاز لتنقية الهواء ومروحة محمولة بحجم 4 بوصات. وبعد مناقشات كثيرة وتغييرات متكررة في التصميم، نجحت الشركة في تطوير منتجها الجديد. ويمكن إدخال منقي هواء، في مروحة محمولة لتحويله إلى منقي هواء لشخص واحد. يبلغ قطر الجهاز الصغير 10 سنتيمترات وارتفاعه 7 سنتيمترات، ويزن أقل من 185 جراما فقط.





© Discovalley

مديرها التنفيذي "كيم جونغ بيك":

تم قياس تركيزات الغبار الناعم داخل حجرة لتقييم أداء جهاز تنقية الهواء الجديد. أظهر الاختبار أن جزيئات الغبار الناعم انخفضت من 999 ميكروغرام لكل متر مكعب إلى 9 فقط في غضون دقيقة، وهو ما يشير إلى أن مستوى الجزيئات تحول من "سيء جدًا" إلى "جيد جدًا". أظهر اختبار آخر أن الهواء النظيف ينتشر على مسافة تبلغ مترين. إن تدفق الهواء الفعال له تأثير في تنظيف الهواء في مساحة شخصية صغيرة. يمكن استخدام جهاز تنقية الهواء المحمول الي ننتجه في الأماكن الخارجية أيضًا، مثل أراضي التخييم وملاعب كرة القدم وغيرها، خاصة وأن سعرها معقول، حيث يتراوح بين 8 و16 دولار. ويمكن استعمال الفلتر الموجود فيها لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا في المتوسط، ولكن قد قد يختلف ذلك وفقًا للبيئة.





أظهرت اختبارات الأداء أن "فاين بلوغ" قادر على تنقية الهواء بسرعة وثبات. فمثلا، في السيارة يقوم الجهاز بتنقية الهواء ليحول مستوى جزيئات الغبار الناعم من "سيء" إلى "جيد جدًا" خلال فترة دقيقة واحدة إلى دقيقتين، رغم أنه جهاز محمول يوضع في الجيب. وعلاوة على الفكرة الإبداعية والسعر المنخفض، بذلت ديسكوفالي الكثير من الجهد في تصميم هذا المنتج أيضًا. فمن خلال التعاون الفعال مع مصممين محترفين، ابتكرت الشركة تصميمًا بسيطًا ولطيفًا يروق بشكل كبير للطلاب الشباب والعاملين في المكاتب في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. وقبل إطلاق المنتج الجديد، كشفت الشركة عن منتجها عبر منصة للتمويل الجماعي، حيث أثار استجابة حماسية. وقد حققت الشركة 100% من أهداف المبيعات خلال يوم واحد فقط، ثم 1150% خلال الأسبوع الثاني. وشهدت الشركة أيضا زيادة في الاستفسارات من الخارج.





مديرها التنفيذي "كيم جونغ بيك":

لقد تلقينا استفسارات من شركات في الصين ودول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وفيتنام، حيث إن جودة الهواء هناك منخفضة نسبيا. نحن بصدد ضبط حجم الإنتاج والسعر حاليا. ولدهشتنا، اتصلت بنا شركات يابانية أيضا. ربما يجذب منتجنا انتباه المستهلكين اليابانيين الذين يعشقون المنتجات الإبداعية ذات التصميمات الجذابة. أعتقد أنه من الصعب حاليا توسيع وجودنا أكثر في السوق المحلية، حيث إن المستهلكين الكوريين يعتقدون أن أجهزة تنقية الهواء ذات الأسعار المرتفعة هي التي يمكنها فقط تقديم أداء جيد، لكننا سوف نواصل العمل بجد للوصول إلى المستهلكين بإخلاص.





شركة ديسكوفالي توصلت إلى فكرة جديدة ومبدعة لتطوير جهاز محمول لتنقية الهواء بسعر معقول. ونحن نتطلع إلى تحدٍ جديد آخر لهذه الشركة التي رفضت الامتثال للقوالب النمطية المعتادة بأن أجهزة تنقية الهواء يجب أن تكون ضخمة أو غالية الثمن.