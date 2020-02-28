التدابير للتغلب على تأثيرات فيروس كورونا-19

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أصدرت الحكومة الكورية مجموعة من التدابير الشاملة للتغلب على تأثيرات فيروس كورونا-19 على الاقتصاد. ففي يوم 28 فبراير، أعلنت الحكومة عن حزمة إغاثة اقتصادية خاصة تهدف إلى تقليل تداعيات الفيروس والتغلب عليه بسرعة، كما وضعت مشروع قانون ميزانية تكميلية للطوارئ لتحقيق نفس الغرض.





السيد "لي إين تشول" مدير معهد "ريال غود إيكونومي":

تُظهر الإجراءات الأخيرة إدراك الحكومة الحاد لتدهور المشاعر العامة وسط تزايد حالات الإصابة بالفيروس في المجتمعات المحلية، وجهودها القوية في تحضير مضخات لتحفيز الاقتصاد من خلال الدعم المالي والمزايا الضريبية والابتكار التنظيمي. وتخطط الحكومة الكورية لإنفاق أكثر من 16 مليار دولار للتغلب على الصعوبات الناجمة عن تفشي الفيروس. وتشمل تدابير الدعم كلا من: الحقن المالي، والتخفيضات الضريبية، والقروض منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة.





الأساس في هذه التدابير الحكومية هو تعزيز الإنفاق. وبتوضيح أكثر، سيتم تخفيض الضريبة على مشتريات السيارات بنسبة 70% بدءا من مارس وحتى يونيو، وسيتم مضاعفة التخفيضات الضريبية على الإنفاق بالبطاقات الائتمانية إلى 30%، وإلى 80% على بطاقات الخصم، خلال نفس الفترة. وسوف يسترد مشترو الأجهزة المنزلية عالية الكفاءة 10% مما دفعوه، وسيحصل الآباء العاملون الذين تقل أعمار أبنائهم عن 8 سنوات على إعانات حكومية عندما يحتاجون إلى الحصول على إجازة لرعاية أولئك الأطفال، وذلك بسبب قرار إغلاق مراكز الرعاية النهارية الذي جاء لمنع انتشار الفيروس. ومن أجل تشجيع الاستهلاك، سيتم توفير ما يسمى بـ"كوبونات الإنفاق" لعدد أكبر من الناس في خمسة مجالات، وهي: التوظيف، والإجازات، والثقافة، والسياحة، والرعاية الأسرية. وتتضمن حزمة الإغاثة الحكومية أيضًا تدابير دعم لأصحاب الأعمال الصغيرة والشركات متوسطة الحجم.





المدير "لي إين تشول":

بالنسبة للشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن 50 ألف دولار، سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى مستوى الضرائب المفروضة على دافعي الضرائب البسيطين حتى نهاية العام القادم. وسوف يسمح هذا الإجراء لـ900 ألف شخص بتوفير ما بين 160 دولارًا إلى 660 دولارًا، لكنه سيتسبب أيضا في تخفيض عائدات الضرائب بمقدار 720 مليون دولار خلال العامين القادمين. ولتشجيع الإنفاق، ستصدر الحكومة "قسائم هدايا إقليمية" بقيمة 5 مليارات دولار، وسوف توفر 2.5 مليار دولار على شكل قسائم نقدية يمكن استخدامها في الأسواق التقليدية. وبالنسبة لأصحاب العقارات الذين يقومون بتخفيض الإيجارات مؤقتًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا، ستمنحهم الحكومة خصمًا ضريبيًا بنسبة 50% من تخفيضات الإيجار التي يقدمونها للمستأجرين.





تتضمن الإجراءات الحكومية زيادة أموال الطوارئ للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أثر عليها تفشي الفيروس إلى 570 مليون دولار، كما ستتم زيادة في التغطية التأمينية للحسابات المدينة التي تحتفظ بها هذه الشركات إلى 1.8 مليار دولار. وبموجب الإجراءات الحكومية الجديدة أيضا، سيتم إنفاق 5.8 مليار دولار على شكل حوافز ضريبية، في حين سيتم توفير حوالي 7.5 مليار دولار من قبل المؤسسات المالية الحكومية. وقد نفذت الحكومة بالفعل أو خصصت 3.3 مليار دولار لنفس الغرض. وإذا تمت إضافة هذا المبلغ، فإن الحكومة ستنفق أكثر من 16 مليار دولار بشكل إجمالي. وقد قررت الحكومة إجراء هذا الضخ المالي الضخم لأن الأنشطة الاقتصادية تتقلص بشكل عام بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات الناجمة عن كورونا-19.





المدير "لي إين تشول":

يثير الارتفاع المفزع في عدد حالات الإصابة بالفيروس في كوريا مخاوف بشأن التأثيرات السلبية على الاقتصاد. فقد انخفضت صادرات كوريا بنسبة كبيرة، بينما لا يزال الإنفاق المحلي بطيئا. الآن الشوارع هادئة والمحلات خالية من الزبائن حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع. لقد توقف الناس عن الذهاب إلى الأماكن المزدحمة مثل المتاجر الكبرى وسلاسل الخصم الكبيرة ودور السينما. ولذلك تضررت قطاعات الطيران والسياحة بشدة من جراء الفيروس. لقد تسبب فيروس كورونا أيضًا في خسائر فادحة لأصحاب الأعمال الصغيرة. وألغت معظم المدارس احتفالات التخرج والالتحاق بسبب الخوف من انتشار الفيروس، مما تسبب في انخفاض الطلب على الزهور انخفاضًا حادًا. ونتيجة لذلك، تعاني المزارع والمحلات التجارية المحلية من مشاكل مالية عميقة في هذا الوقت الذي يعتبر موسما. أيضا المطاعم الصغيرة تضررت بشدة، فقد ارتفعت أسعار المكونات الغذائية بسبب صعوبة استيرادها من الصين، كما أن الناس يمتنعون عن تناول الطعام في الخارج. ولذلك يبدو أن الفيروس أصاب جميع الصناعات الكورية تقريبا.





يبدو أن كوريا تواجه أزمة اقتصادية حقيقية بسبب فيروس كورونا، حيث تتراجع الصادرات والاستهلاك المحلي معًا. ومن المتوقع أن تنخفض الشحنات الكورية الصادرة لمدة 15 شهرًا متتالية بدءا من فبراير، كما يتوقع أن تنخفض عائدات السياحة هذا العام نتيجة للانخفاض الحاد في عدد السياح الصينيين الذين يزورون كوريا. وبالإضافة إلى ذلك، يتزايد عدد الدول التي تفرض حظرا على دخول الكوريين، مما يجعل من الصعب على الشركات الكورية تنفيذ خططها للاستثمار الخارجي، وفي نفس الوقت يجد الأجانب صعوبة في الاستثمار في كوريا، في الوقت الراهن. وكنتيجة لكل ذلك، تدهور مؤشر معنويات الأعمال في كوريا. والسؤال الآن هو: كم من الوقت سوف ينقضي قبل أن يتم التخلص من تأثيرات انتشار فيروس كورونا؟





المدير "لي إين تشول":

يتحول الكثيرون إلى التشاؤم إزاء توقعات النمو في كوريا هذا العام. يتوقع البعض أن ينخفض معدل النمو إلى أقل من 2% أو حتى إلى نطاق 0% في أسوأ الحالات. وقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز معدل نمو كوريا بنسبة 0.5 نقطة مئوية من 2.1% إلى 1.6% هذا العام. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني العالمية إلى أن كوريا عرضة لاختلال سلسلة التوريد العالمية التي تقودها الصين. كما خفضت "نومورا سيكيوريتيز" توقعاتها للنمو في كوريا من 2.1% إلى 1.8%. لكنها توقعت أن ينخفض المعدل إلى 0.5% إذا فشلت سلسلة التوريد العالمية في العودة إلى وضعها الطبيعي بحلول نهاية يونيو. كما توقعت مؤسسة "مورغان ستانلي" أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 0.4% فقط هذا العام في أسوأ الحالات.





عندما ضرب فيروس "سارس" كوريا في عام 2003، سجل الاقتصاد الكوري نموا سلبيا لربعين سنويين متتاليين. وعندما ضربها فيروس "ميرس" في عام 2015، تلقى الاقتصاد المحلي ضربة أقوى، حيث نما بنسبة 0.2% فقط على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من ذلك العام. وفي سياق الإجراءات الحكومية الحالية، قال وزير المالية والاستراتيجة "هونغ نام كي" إن الحكومة ستقدم خطة ميزانية تكميلية تبلغ قيمتها 5.2 مليار دولار على الأقل إلى البرلمان خلال هذا الأسبوع لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس.





المدير "لي إين تشول":

بالنظر إلى الميزانية الإضافية البالغة 5.2 مليار دولار وتدابير الدعم الحكومية التي تزيد قيمتها على 16 مليار دولار، ستنفق الحكومة أكثر من 21 مليار دولار. الآن، يتعين على الحكومة إجراء إعادة هيكلة بشكل استباقي وتنفيذ خطط السياسة الخاصة بها بعزم من أجل تنشيط الاقتصاد. ولكي تثبت هذه التدابير الخاصة فعاليتها وتؤدي إلى تحول اقتصادي ناجح، ينبغي على الحكومة أن تُظهر بوضوح التزامها بالإصلاح.





مع انتشار فيروس كورونا-19 بسرعة في كوريا، تحتاج الحكومة الكورية إلى وضع تدابير للاستجابة الفورية وتنفيذها بسرعة من أجل تقليل الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي هذا الفيروس القاتل.