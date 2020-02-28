بي تي إس تلغى عروضها في سيول خلال شهر أبريل





تم إلغاء العروض الغنائية التي كان من المقرر أن تقيمها فرقة "بي تي إس" في سيول خلال شهر أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية اليوم الجمعة إن العروض التي كان من المقرر إقامتها في أيام الحادي عشر والثاني عشر والثامن عشر والتاسع عشر من شهر أبريل القادم في استاد "جام شيل" في سيول، قد تم إلغاؤها.

وأضافت أنه من الصعب أن نتنبأ بالتطورات التي ستحدث في انتشار فيروس كورونا في العالم في شهر أبريل القادم، وأن هناك حالة من عدم اليقين بشأن تنقلات الكوادر والمعدات اللازمة لإقامة العروض.

وأكدت الشركة أن القرار بإلغاء العروض جاء لضمان صحة وسلامة أعضاء فرقة "بي تي إس" ومحبيها.

كما أكدت على أنه سيتم إعادة ثمن التذاكر التي تم بيعها مسبقا، لمن اشتروها، على مراحل