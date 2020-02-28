الكشف عن الفيديو التشويقي الأول لمسلسل لي مين هو الجديد

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كشف تلفزيون "إس بي إس" يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي عن أول فيديو تشويقي للمسلسل الجديد "الملك: الحاكم الأبدي" من بطولة الممثل "لي مين هو" والممثلة "كيم كو أون".

وسيلعب الممثل "لي مين هو" دور الإمبراطور "لي غون" الذي يحاول غلق الباب بين عالمين متوازيين، فيما ستلعب الممثلة "كيم غو أون" دور المحققة "تشونغ تيه أول" التي تعمل مع الإمبراطور لحماية حياة الناس. ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل في شهر أبريل القادم.