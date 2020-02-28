الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

إن سي تي 127 تعود بألبوم جديد

#أخبار الساحة الفنية l 2020-03-04

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

من المقرر أن تعود فرقة "إن سي تي 127" بالكشف عن ألبوم كامل جديد هو الثاني لها، وذلك عبر مواقع الموسيقى المختلفة، بما فيها "ميلون" و"جيني" و"آيتيونز" و"آبل ميوزيك"، في الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق للسادس من مارس.

ويضم الألبوم الجديد للفرقة 13 أغنية، منها الأغنية الرئيسية ذات إيقاع الهيب هوب الراقص بعنوان "بطل: اركله".

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;