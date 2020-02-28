إن سي تي 127 تعود بألبوم جديد

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من المقرر أن تعود فرقة "إن سي تي 127" بالكشف عن ألبوم كامل جديد هو الثاني لها، وذلك عبر مواقع الموسيقى المختلفة، بما فيها "ميلون" و"جيني" و"آيتيونز" و"آبل ميوزيك"، في الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق للسادس من مارس.

ويضم الألبوم الجديد للفرقة 13 أغنية، منها الأغنية الرئيسية ذات إيقاع الهيب هوب الراقص بعنوان "بطل: اركله".