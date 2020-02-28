مدينة يونغ اين تفتح فرع مكتبة إلكترونية للحد من انتشار كورونا

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صرحت إدارة مدينة يونغ إين في مقاطعة كيونغ كي بأنها تقدم خدمات إيجار الكتب الإلكترونية وكتب الأوديو إلى المواطنين الذين يعانون من جمود حياتهم اليومية نتيجة لانتشار فيروس كورونا في البلاد. وأشارت إلى أن كل أعضاء المكتبة التابعة للإدارة يستطيعون استخدام حوالي ثلاثة عشر ألف نوع من الكتب الإلكترونية وحوالي ثلاثة آلاف نوع من كتب الأوديو باستخدام أجهزة الكومبيوتر أو الأجهزة المتنقلة، موضحة أنه يمكن لكل فرد من الأعضاء استئجار خمسة نوع من الكتب الالكترونية خلال أسبوعين وحتى مائة نسخة من كتب الأوديو خلال خمسة أيام، وبالاضافة الي ذلك أنه يمكن استخدام هذه الخدمات من خلال استجلاب برنامجها من موقع مكتبة يونغ إين للمعلومات الرقمية واستخدام خدمة المكتبة الموسيقية التي تقدم مختلف الألحان الموسيقية بما فيها الموسيقى الكلاسيكية والجاز في أي وقت وفي أي مكان بالمجان

كما تنوي إدارة المدينة استثمار 7 ملايين وون من أجل شراء المزيد من الكتب الرقمية ولهذا تخطط لتلقي طلبات الكتب الإلكترونية المرغوبة من قبل المواطنين، عبر موقع المكتبة على الإنترنت خلال الفترة من التاسع وحتى الثاني والعشرين من شهر مارس القادم.

الجدير بالذكر أن إدارة المكتبة أغلقت أبواب سبع عشرة مكتبة بشكل مؤقت في منطقة يونغ إين حيث تقوم بأعمال تنظيف الكتب وأجهزة الكومبيتر وغيرها من المرافق داخل المكتبات من أجل مكافحة كورونا