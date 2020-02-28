مهرجان هوارانغ يفتح المجال لتسويق الفن عبر الانترنت





اُختتم مهرجان هوارانغ 화랑 لفن الرسم لعام ألفين وعشرين الذي أقيم رغم القلق من انتشار فيروس كورونا تسعة عشر، في هذا السياق قالت جمعية المعارض الكورية إن عدد زوار مهرجان هذا العام الذي استمر خمسة أيام قد بلغ حوالي ثلاثة عشر ألف زائر، أي نصف عدد زوار العام الماضي، نتيجة لانتشار الفيروس، لكنها ذكرت أن المعرض التخطيطي للمهرجان على الإنترنت والذي أقامته بالتعاون مع شركة نايفر زاره عدد أكبر من المهرجان الحقيقي مما ساهم في تفعيل سوق فن الرسم عبر الإنترنت، طبقا للجمعية الكورية، بلغ معدل مرات الاتصال بالمعرض التخطيطي على الإنترنت خمسة آلاف مرة يوميا ليسجل إجمالي عدد مرات الاتصال حوالي خمسة وعشرين ألف مرة خلال الأيام الخمسة، الأمر الذي يعني أن إجمالي عدد زوار المهرجان على الإنترنت أو خارجها بلغ حوالي ثمانية وعشرين ألف زائر هذا العام.

في هذا الاطار قالت الجمعية إنها تعاملت مع أزمة كورونا تعاملا فعالا حيث بذلت أقصى الجهود للتخلص من قلق الرسامين المشاركين وتأمين سلامة الزوار من خلال إعداد دليل خاص، واعتبرت أنها خلقت فرصة جديدة من خلال توسيع نطاق بيع الأعمال الفنية عبر الإنترنت.

الجدير بالذكر أن مهرجان هوارانغ أقيم في مجمع كواكس للمعارض في جنوب سيول منذ التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من هذا الشهر، وامتاز مهرجان هذا العام بإتاحة فرصة زيارة المهرجان عبر شبكة الإنترنت وخارجها معا من خلال التعاون مع شركة نايفر الكورية لبوابة الانترنت، قد شارك في مهرجان هذا العام حوالي مائة وعشرة من أعضاء الجمعية، وتم عرض وبيع حوالي ثلاثة آلاف عمل فني أنتجها حوالي خمسمائة وثلاثين فنانا.