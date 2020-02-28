دعم شعبي لمدينة ديغو عبر مواقع التوصل الاجتماعي

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مدينة ديغو تتعرض هذه الأيام لأشد ضربة نتيجة لانتشار كورونا تسعة عشر، يقال إن الأخبار حول الأوضاع الصعبة التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة في المدينة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا الاطار نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقالة بعنوان "رسالة وردت بعد طلب وجبة خفيفة من "طوك بوكي떡볶이" في ديغو" وجذبت اهتماما كبيرا، كتب في هذة الرسالة جملة تقول "شكرا جزيلا على طلبك رغم الظروف الصعبة وسنحافظ على النظافة باجتهاد دائما، تشجع وسوف نتشجع أيضا شكرا".

تحمل هذه الرسالة التي وصلت مع الطبق المطلوب تحية صاحب المطعم التي تعكس الوضع الحالي في المدينة، بالفعل تتعرض المدينة التي شهدت كثيرا من الإصابات بالفيروس لحالة ركود، حتى إنه لا يمكن رؤية المارة في الشوارع في هذا السياق أعرب أصحاب المحلات في المناطق المكتظة بالمتاجر في المدينة عن الصعوبات القاسية قائلين إنهم لا يرون أي زبائن طوال الأيام الأخيرة.

يذكر إن إحدى الأسواق التقليدية بالمدينة شهدت إغلاق جميع متاجرها لأول مرة منذ خمسمائة عام منذ افتتاحها في عصر مملكة جوسون، وفي هذا السياق قال أحد التجار إن معدل المبيعات اليومية كان يتراوح ما بين مليون ومليون ونصف وون لكنه باع ستة عشر ألف وون فقط، وبهذه المناسبة توالت علامات هاشتاغ مثل "كوني قوية يا ديغو" على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي كما تم نشر الكثير من التغريدات على المواقع والتي تشجع السكان في مقاطعة شمال كيونغ سانغ التي تعاني أيضا من تفشي الفيروس.

يذكر ان هناك عدد من أولئك الذين يقبلون على مساعدة التجار الصغار بأنفسهم، وقال موقع على فيسبوك يقدم عددا من المطاعم اللذيذة في ديغو إن الكثير من المطاعم تتعرض لخسائر مزدوجة بسبب عدم استهلاك مواد المأكولات وأكد أنه سيبذل أقصى الجهود للتعريف بهذه المطاعم ومساعدتها، وبالتالي قدم هذا الموقع قوائم الأطعمة وأسعارها وأرقام الهواتف للمطاعم الراغبة في البيع بذلك استطاعت بعض المطاعم استهلاك مواد المأكولات التي ظلت متراكمة، كان هناك مطعم يبادل الأطعمة بالكمامات ثم تبرع بتلك الكمامات إلى إدارة المدينة.