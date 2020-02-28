اليوتيوبر سامول كونغ يسعى الى اكتشاف المعاني المهمة من الأشياء العادية

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توصل يوتيوبر لقبه"سامول كونغ إيه 사물궁이" إلى جواب على سؤال اذا اطلقنا طلقة نارية نحو السماء ماذا سيحدث؟ من خلال حساب وزن طلقة نارية وسرعتها وزاوية الإطلاق وتسارع الجاذبية ومقاومة الهواء وغيرها ثم أنتج فيديو في هذا الشأن، ونشر "سامول كونغ إيه사물궁이" هذا الفيديو على يوتيوب في السابع عشر من شهر يناير من العام الماضي وفي يوم الخامس عشر من الشهر الماضي أي قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى على افتتاح قناته على يوتيوب تجاوز عدد متابعي القناة مليون شخص.

يذكر ان لقب صاحب القناة " سامول كونغ" يمثل اقتباسا من العبارة الكورية "القصص التافهة وغير المهمة التي لا يمكننا طرح أسئلة عنها لكننا نتساءل عنها"، اما بالنسبة للفيديوهات التي أنتجها كانت إجابة على مختلف الأسئلة مثل"ما السبب في الاستيقاظ المؤقت خلال النوم في بعض الأحيان؟" و"ما مصير السجناء في حالة نشوب حرب؟" و"هل سيغمر الماءُ بيوت النمل إذا سقطت أمطار؟".

بالرغم من أن القناة حققت نموا كبيرا خلال فترة وجيزة، إلا أن صاحبها ظل وراء الستار خلافا لمعظم الناشطين على يوتيوب الذين يريدون تقديم أنفسهم سعيا إلى الشهرة السريعة وأجرت قناة تغطية الأخبار وينغ왱 على يوتيوب مقابلة مع "سامول كونغ إي " عبر الإيميل وكشفت عن متحوى المقابلة.

الجدير بالذكر أن قناة "وينغ" عبارة عن قناة على يوتيوب تقدم المعلومات التي يريد متابعوها التعرف عليها من خلال جمعها بالنيابة عنهم، وطبقا لوينغ بدأ سامول كونغ إيه في إنتاج المحتويات منذ عام ألفين وخمسة عشر، أنتج صفحة باسم "سبيد ويغون 스피드웨건" على فيسبوك كان ينشر فيها أربعة عشر خبرا رئيسيا كل يوم كان يوسع نطاق الأخبار من خلال إشاء أركان جديدة بما فيها المعلومات الحياتية والأخبار على البطاقات، وكان من بينها ركن "سامول كونغي" لكن وضعه لم يتحسن رغم أنه كان يعمل منذ الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل.

لذلك كان على وشك التخلي عن إنتاج المحتويات، لكنه قرر إجراء آخر تحد له وهو إنتاج المحتويات على يوتيوب ويقوم سامول كونغ إيه بإنتاج كل الفيديوهات باستخدام الصور المتحركة، تجدر الاشارة الي ان الصور المتحركة يمكنها التعبير عن المشاهد التي من الصعب التقاطها عبر الكاميرا إلا أن إنتاجها في حاجة إلى الكثير من الجهد والمال، ولكن بعد أن أنفق كل مبلغ الدعم الذي حصل عليه من قبل الصندوق الكوري للعلوم والابتكار، لم يتجاوز عدد متابعيه عشرة آلاف شخص.

أخيرا في شهر أبريل من العام الماضي أعلن أنه سيغلق القناة بشكل مؤقت لإعادة ترتيبها لكن في اليوم التالي زاد عدد المتابعين والمشاهدين زيادة سريعة وكبيرة بسبب غير معروف وأوضح أنه بدأ تحقيق ربح بواسطة يوتيوب منذ ذلك الوقت واستطاع الحفاظ على قناته من خلال إعادة استثمار الربح في إنتاج الفيديوهات، كان سامول كونغ إيه يستفسر من الخبراء ويقرأ بعض البحوث العلمية الصادرة في الخارج للتوصل إلى إجابات على مختلف الأسئلة التافهة وغير المهمة ثم يشرح المعلومات التخصصية التي يجمعها بهذه الطرق بشكل سهل وباستخدام شخصيات جذابة.

حتى الآن قام بطرح مائة وثلاثة وأربعين فيديو على يوتيوب مما يعني أنه طرح فيديو واحد كل يومين أو ثلاثة أيام في المتوسط كما قال إنه كان يعمل منذ الصباح وحتى صباح اليوم التالي، وظل يعيش هكذا منذ عام ألفين وخمسة عشر، وأضاف أنه ليس لديه أي هواية سوى إنتاج الفيديوهات إذا لم يكن لديه موعد مهم، فإنه لا يخرج من البيت، وهو يعاني من نقص الوقت رغم ذلك، لهذا فإنه يحتاج للمزيد من الوقت المتوفر لديه.

هو الان يفكر في إنشاء محتويات محاضرات الخبراء الذين يجيدون شرح ما يتساءل عنه متابعوه، كما يعمل الآن على ترجمة الفيوديوهات التي أنتجها حتى الآن إلى اللغة الانجليزية من أجل المتابعين الأجانب. كما قال في هذا الاطار إن ما أدركه من خلال إنتاج المحتويات في تلك الفترة الطويلة هو حقيقة أنه ليس هناك سؤال غير مهم، فهناك الكثير من الأشياء التافهة التي لم تتضح بعد وحتى الشيء الذي يبدو أنه غير ذي معنى فإنه قد يحمل معنى مهما جدا، ختتم قوله إنه يريد أن يصبح شخصا يمارس نفوذا إيجابيا من خلال اكتشاف المعاني المهمة للأشياء التي نعتبرها عادية.