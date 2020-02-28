وزارة التربية والتعليم الكورية تشدد على إلقاء المحاضرات عبر الانترنت

ⓒ Getty Images Bank

شهدت كوريا هذا الاسبوع، لأول مرة في التاريخ الحديث تأجيل موعد بدء الدراسة، فقد كان الثاني من مارس أول يوم للقاء بين الطلاب والمدرسين بعد نهاية العطلة الشتوية حيث يتبادلون التحيات، ثم يتم تقديم أسلوب المادة الدراسية وكيفية التدريس والواجبات.

وكانت الجامعات مليئة بالحيوية والضحكات والدردشات المنعشة في هذا التوقيت، الا أن اليوم كان كل حرم في الجامعة، مغلقا كأيام العطلات الشتوية، و خاليا من أصوات الطلاب والمدرسين في الفصول وفي المكتبة وفي الملعب وفي مطاعم الطلبة وذلك بسبب تأجيل موعد افتتاح الفترة الربيعية بأسبوعين، حيث سيكون السادس عشرمن هذا الشهر، لكن أغلب المحاضرات ستتم عبر الإنترنت لمدة أسبوعين إضافيين، جاء ذلك على أساس قرار من الحكومة والدائرة التعليمية بأن تأجيل موعد بدء الفترة الدراسية لمدة أسبوعين، غير كاف لكن في نفس الوقت، لا يمكن تمديد هذه الفترة لأسبوعين إضافيين، نظرا للجدول الدراسي للجامعات ، في هذا السياق نصحت وزارة التربية والتعليم إدارات الجامعات، بإلقاء المحاضرات عبر الإنترنت لمدة أسبوعين وبذلك سيكون أول لقاء بين الطلبة والمدرسين أول شهر أبريل القادم.

في هذا الصدد، ترتفع أصوات تنادي بضرورة زيادة تخصيص محاضرات على الإنترنت لكن البعض عبر عن قلقه حيال نوعية إلقاء أو الاستماع إلى المحاضرات في الفصل وعبر الإنترنت، فقد تكون مختلفة إلى حد كبير مثلما يرى البعض، فالمحاضرات عبر الإنترنت، ستنقص التفاعل والتقاسم فيما بين المستمعين والمحاضرين، لكن في المقابل سيتم التمكن من نقل المعرفة والمعلومات الكافية خاصة في مثل هذه الأيام، حيث إن ذلك أفضل من عدم وجود أية محاضرات، و نتيجة لتطورات الاتصالات والمعلومات التي تتمتع بها كوريا، يمكن أن يصل مستوى المحاضرات التي تُجري على الإنترنت إلى مستوى المحاضرات الجارية في الفصل.

الجدير بالذكر ان من بين فوائد المحاضرات على الإنترنت أنه يمكن للمستمع مشاهدة أجزاء المحاضرات التي لا يفهمها في المرة الأولى حتى يفهمها تماما، بالاضافة الي ذلك إن الطلبة الصينيين الذين لا يمكنهم القدوم إلى البلاد، يستطيعون الاستماع إلى المحاضرات حتى في بلادهم الصين.