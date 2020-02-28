قصة حب شمالية جنوبية تجذب اهتمام الكوريين

ⓒ Getty Images Bank

تم مؤخرا بث مسلسل بعنوان "الهطول المفاجئ للحب" وهو عمل درامي جذب اهتمام وسائل الإعلام والمواطنين الكوريين على حد سواء بسبب قصته التي تدور حول الحب بين رجل كوري شمالي وبنت كورية جنوبية، في الوقت الذي يُمنع فيه اي لقاء او اتصال فيما بين شعبي كوريا قد يكون ذلك مخالفا لقانون الأمن الوطني، مما قد يؤدي إلى الاعتقال من قبل السلطة لذلك نجحت هذة الدراما في اجتذاب اهتمام المشاهدين، كان السبب في لقائهما هو هطول البنت الكورية الجنوبية على أرض كوريا الشمالية بدون قصد في أثناء رحلتها بالمظلات ثم التقت بضابط كوري شمالي، ووقعا في الحب معا.

الجدير بالذكر انه من خلال هذا المسلسل تمكن المشاهدون من التعرف على نمط حياة الشعب الكوري الشمالي، بالإضافة إلى تعلم بعض المصطلحات والكلمات المستخدمة في الشطر الشمالي والمختلفة عن المصطلحات المتداولة في الشطر الجنوبي إلى حد كبير، اذا تحققت الوحدة بين الجانبين سيكون هناك نوع من عدم التفاهم بين الشعبين حول المصطلحات والكلمات، تجدرة الاشارة الي انه في نهاية اي دراما عاطفية تنتهي بعيش الأبطال في سعادة أي يتزوجون، لكن هذه الدراما لم تنته بزواج البطل والبطلة، وذلك بسبب القانون المعني بالزواج الموجود في كل من الشطرين، اذا تزوجا في كوريا الشمالية فيجب متابعة القانون هناك، بينما اذا تزوجا في الأراضي الجنوبية، فيمكنهما متابعة القانون الجنوبي.

لكن في هذا الوقت الذي لا يُمنح أي من شعبي الشطرين زيارات متبادلة أو أي اتصال متبادل بينهما، لا يستطيعان الزواج سواء في الشطري الجنوبي أو في الشطر الشمالي، لذلك انتهت الدراما بدون زواج البطل والبطلة، لكنهما لم يفترقا أيضا، حيث يستطيعان اللقاء مرة واحدة في السنة في بلد غير كوريا الجنوبية أو كوريا الشمالية، أي في بلد آخر. يذكر انه في حال اذا تم تنشيط التبادل بين شطري كوريا في المستقبل، فمن المتوقع مشاهدة مثل هذا الأمر.